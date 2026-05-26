FOTO: LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur

LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare, înotătorii din Cetatea Marii Uniri reușind o zestre impresionantă care totalizează 69 de medalii (30 de medalii de aur, 29 de medalii de argint și 10 medalii de bronz).

Concursul disputat în Bazinul „Gheorghe Demeca” din Baia Mare a reunit peste 400 de sportivi de la 34 de cluburi din țară și din Ucraina, având ca scop verificarea stadiului de pregătire la sfârșitul sezonului și înaintea finalelor Campionatelor Naționale pe categorii de vârstă. LPS Aba Iulia a avut la start 30 de înotători, pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu, rezultând performanțe deosebite. Au cucerit medalii:

*Mihai Stănilă (copii 10 ani): 6 medalii de aur la 50 metri liber, 100 m liber, 200 m liber, 50 m spate, 100 m spate și 200 m mixt; o medalie de argint la 50 m bras;

*Iris Cherteș (junioare 16 ani): 5 medalii de aur la 50 metri spate, 100 m spate, 200 m spate, 50 m liber și 100 m liber;

*Nicolas Dan (copii 10 ani): 4 medalii de aur la 50 metri bras, 100 m bras, 50 m fluture, și 100 m fluture; 3 medalii de argint la 50 m liber, 100 m liber și 100 m spate;

*Lorand Palfi (cadeti 12 ani): 3 medalii de aur la 50 metri bras, 100 m bras și 200 m bras; o medalie de argint la 50 m fluture; două medalii de bronz la 50 m liber și 100 m liber;

*Alexandra Lefter (cadeti 13 ani): două medalii de aur la 50 metri fluture și 100 m fluture; 5 medalii de argint la 50 m liber, 100 m liber, 400 m liber, 200 m spate și 200 m fluture;

*David Begov-Ungur (cadeti 13 ani): două medalii de aur la 50 metri fluture și 200 m mixt; 3 medalii de argint la 50 m bras, 50 m spate și 200 m fluture;

*Clara Adam (tineret 18 ani): două medalii de aur la 50 metri liber și 200 m spate; 3 medalii de argint la 50 m spate, 100 m spate și 100 m liber;

*Ștefan Nechita-Vesa (cadeți 13 ani): o medalie de aur la 50 metri bras; 3 medalii de argint la 400 m liber, 100 m bras, 100 m fluture:

*Rafael Bodea (copii 11 ani): o medalie de aur la 100 metri fluture; 3 medalii de argint la 50 m liber, 100 m spate și 50 m fluture;

*Cristiana Adam (cadeti 13 ani): o medalie de aur la 200 metri bras; două medalii de argint la 50 m bras și 50 m fluture; o medalie de bronz la 50 m liber;

*Antonia Vecsei (junioare 14 ani): două medalii de argint la 200 m spate și 400 m liber; 3 medalii de bronz la 50 m fluture, 100 m fluture, 200 m fluture;

*Pavel Peterliceanu (cadeti 12 ani): o medalie de argint la 200 metri spate; două medalii de bronz la 200 m mixt, 200 m liber;

*Ema Ciucă (junioare 14 ani): o medalie de argint la 200 m liber;

*Catarina Pohonțiu (copii 10 ani): o medalie de bronz la 100 m spate;

*Bogdan Nedeliov (copii 8 ani): o medalie de bronz la 50 m fluture.

A obținut medalia de aur și ștafeta de băieți 10-11 ani, în proba de 4×50 m liber, în componența Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Rafael Bodae, Bogdan Toader. Același rezultat l-a înregistrat, în proba de 4×50 m mixt, ștafeta de 10-11 ani formată din Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Rafael Bodae, Patric Zgîia. De asemenea, ștafeta 12-13 ani (Lorand Palfi, David Begov-Ungur, Ștefan Nechita-Vesa, Pavel Peterliceanu) a cucerit medalia de aur la 4×50 metri mixt și medalia de argint la 4×50 m liber.

Au reușit clasări pe locurile V-VIII și următorii: *Vlad Drăguescu (locul 4 la 100 m spate, locul 5 la 200 m mixt, locul 6 la 100 m liber și 50 m spate, locul 8 la 50 m liber și 50 m bras); *Sofia Teacoe (locul 4 la 100 m spate, locul 5 la 100 m bras, locul 6 la 50 m spate și 50 m bras); *Patric Zgîia (locul 4 la 200 m spate, locul 6 la 50 m spate, locul 8 la 100 m spate); *Alex Radu (locul 4 la 400 m liber, locul 6 la 100 m fluture); *Bogdan Toader (locul 5 la 50 m spate și 50 m bras, locul 6 la 100 m spate); *Vlad Gaia (locul 5 la 50 m bras); *Eduard Vâtca (locul 6 la 200 m mixt); *Nectarie Pohonțiu (locul 6 la 100 m spate); *Patricia Frâncu (locul 6 la 100 m spate, locul 8 la 100 m bras); *Anais Gan (locul 7 la 100 m spate). Au mai concurat Zian Irimie, Victor Popovici și Luca Muntean, cu promițătoare performanțe de timp. La sfârșitul concursului au fost înmânate cupe la fiecare categorie de vârstă și sex, cupe care au fost decernate în functie de punctajul cel mai bun într-o probă. Sportivul albaiulian care a obtinut cupa la catergoria copii 10 ani a fost Mihai Stănilă, care în proba de 200 metri a obținut 337 de puncte, după tabela internațională FINA.

