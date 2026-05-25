Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei

Pe 21 mai 2026 a expirat termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației publice organizate pentru desemnarea companiei care va realiza reabilitarea drumului județean DJ 106 E, pe tronsonul Săliște – Tilișca – Poiana Sibiului – Jina – limita județului Alba.

Este vorba de un drum din Mărginimea Sibiului care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte a județului Alba.

„Le-am spus locuitorilor din Tilișca, Poiana Sibiului și Jina, la inaugurarea rețelei de gaz, că în ziua în care îi vom sărbătorii pe Sfinții Constantin și Elena vom afla câte companii sunt interesate de modernizarea drumului județean pe care cu toții îl folosesc. Ei bine, avem 27 de ofertanți pentru cea mai așteptată reabilitare de drum din Mărginimea Sibiului, ceea ce demonstrează interesul foarte mare pentru contractul de peste 220 de milioane de lei al Consiliului Județean Sibiu”, a transmis președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Investiția vizează reabilitarea a 29,1 kilometri din DJ 106 E, drum care traversează localitățile Săliște, Galeș, Tilișca, Rod, Poiana Sibiului și Jina. Cea mai mare parte a finanțării provine din fonduri europene nerambursabile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

„Este cea mai mare investiție aflată în derulare în acest moment. Din valoarea totală de 293,02 milioane de lei, peste 220 de milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar aproximativ 72 de milioane de lei constituie contribuția din bugetul propriu.

Valoarea propriu-zisă a lucrărilor este de 220 de milioane lei, la care se vor adăuga diverse cheltuieli de autorizare, proiectare, sau asistență în șantiere. Este un efort pe care îl facem pentru locuitorii Mărginimii Sibiului, însă beneficiile pentru aceștia sunt mari, de la creșterea siguranței în trafic, la noi oportunități de dezvoltare economică și socială”, a mai precizat Daniela Cîmpean.

Pe lângă refacerea fundației și asfaltarea drumului, proiectul include lucrări de consolidare cu ziduri de sprijin, montarea a 1.500 de metri pătrați de plase de protecție pe versanți și instalarea a peste 12 kilometri de parapete metalice.

Totodată, vor fi amenajate stații de autobuz pentru navetiști, intersecții cu drumurile laterale și două stații de încărcare pentru mașini electrice.

În toate localitățile traversate de segmentul de drum care urmează să fie reabilitat vor fi realizate trotuare, accese către proprietăți și parcări, acolo unde configurația terenului va permite. De asemenea, drumul va beneficia de marcaje și de un nou sistem de semnalizare rutieră.

Licitația publică este împărțită în două loturi distincte: primul vizează tronsonul Săliște – Poiana Sibiului, iar cel de-al doilea segmentul Poiana Sibiului – Jina – limita județului Alba.

Durata de execuție a lucrărilor pentru fiecare lot este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Procedura de licitație va continua cu etapa de analiză a ofertelor, estimată să dureze până la trei luni.

foto: arhivă

