Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Pe 21 mai 2026 a expirat termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației publice organizate pentru desemnarea companiei care va realiza reabilitarea drumului județean DJ 106 E, pe tronsonul Săliște – Tilișca – Poiana Sibiului – Jina – limita județului Alba.
Este vorba de un drum din Mărginimea Sibiului care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte a județului Alba.
„Le-am spus locuitorilor din Tilișca, Poiana Sibiului și Jina, la inaugurarea rețelei de gaz, că în ziua în care îi vom sărbătorii pe Sfinții Constantin și Elena vom afla câte companii sunt interesate de modernizarea drumului județean pe care cu toții îl folosesc. Ei bine, avem 27 de ofertanți pentru cea mai așteptată reabilitare de drum din Mărginimea Sibiului, ceea ce demonstrează interesul foarte mare pentru contractul de peste 220 de milioane de lei al Consiliului Județean Sibiu”, a transmis președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.
Investiția vizează reabilitarea a 29,1 kilometri din DJ 106 E, drum care traversează localitățile Săliște, Galeș, Tilișca, Rod, Poiana Sibiului și Jina. Cea mai mare parte a finanțării provine din fonduri europene nerambursabile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.
„Este cea mai mare investiție aflată în derulare în acest moment. Din valoarea totală de 293,02 milioane de lei, peste 220 de milioane reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar aproximativ 72 de milioane de lei constituie contribuția din bugetul propriu.
Valoarea propriu-zisă a lucrărilor este de 220 de milioane lei, la care se vor adăuga diverse cheltuieli de autorizare, proiectare, sau asistență în șantiere. Este un efort pe care îl facem pentru locuitorii Mărginimii Sibiului, însă beneficiile pentru aceștia sunt mari, de la creșterea siguranței în trafic, la noi oportunități de dezvoltare economică și socială”, a mai precizat Daniela Cîmpean.
Pe lângă refacerea fundației și asfaltarea drumului, proiectul include lucrări de consolidare cu ziduri de sprijin, montarea a 1.500 de metri pătrați de plase de protecție pe versanți și instalarea a peste 12 kilometri de parapete metalice.
Totodată, vor fi amenajate stații de autobuz pentru navetiști, intersecții cu drumurile laterale și două stații de încărcare pentru mașini electrice.
În toate localitățile traversate de segmentul de drum care urmează să fie reabilitat vor fi realizate trotuare, accese către proprietăți și parcări, acolo unde configurația terenului va permite. De asemenea, drumul va beneficia de marcaje și de un nou sistem de semnalizare rutieră.
Licitația publică este împărțită în două loturi distincte: primul vizează tronsonul Săliște – Poiana Sibiului, iar cel de-al doilea segmentul Poiana Sibiului – Jina – limita județului Alba.
Durata de execuție a lucrărilor pentru fiecare lot este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.
Procedura de licitație va continua cu etapa de analiză a ofertelor, estimată să dureze până la trei luni.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș” La biserica Spitalului Municipal Sebeș este foarte de folos la toate cele ecleziale un copil minunat: Ionaș Lazăr. Comunitatea de acolo îl alintă cu drag „arhidiaconul”. „Deși este încă mic, […]
VIDEO | Clădirea fostului spital dintr-un oraș de munte din Alba, reabilitată și modernizată. Primar: „Îi vom da o destinație care să genereze locuri de muncă”
Clădirea fostului spital dintr-un oraș de munte din Alba, reabilitată și modernizată. Primar: „Îi vom da o destinație care să genereze locuri de muncă” Clădirea fostului spital din Baia de Arieș, oraș de munte din județul Alba, trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Primăria Baia de Arieș se străduiește să readucă la viață […]
VIDEO | Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia
Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia Membri ai European Youth Orchestra, mai mulți elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au reprezentat cu cinste Alba Iulia la concertul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO, actualizată
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO,...
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Avertismentul transmis de vicepreședintele ANAT
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare....
Știrea Zilei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru...
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta...
Curier Județean
FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”
Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie” Cosmin Gheoghiu...
FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026
Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026 Sâmbătă...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...