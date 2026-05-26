27 mai 2026 | Vernisajul expoziției "META-ARGUS", semnată de albaiulianul Vasile Sârb: Proiect fotografic portret experimental ce propune o incursiune în profunzimile experienței umane

Vernisajul expoziției proiectului fotografic portret experimental „META-ARGUS” va avea loc miercuri, 27 mai 2026, de la ora 17:00, la MUSEIKON.

Într-o societate dominată de viteză, proiectul fotografic portret experimental „META-ARGUS”, invită la reflecția propriilor stări psihice, gânduri, sentimente și motivații. Inițiativa explorează conexiunea dintre ființa umană și dinamica binelui și a răului prin portrete alb-negru pline de expresivitate.

Dincolo de abordarea artistică a etapelor vieții, proiectul transmite un puternic mesaj de speranță: indiferent de obstacole sau degradare, există mereu posibilitatea de salvare și transformare spre bine. 

„META-ARGUS” demonstrează cum fotografia conceptuală poate deveni o oglindă a sufletului și a rezilienței umane în fața încercărilor vieții, au transmis organizatorii.

Parteneri: Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii, Museikon, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Proiectul de fotografie de portret experimental „META-ARGUS” propune o incursiune vizuală în profunzimile experienței umane

,,Vă invit la vernișajul expozitiei personale de fotografie portret experimental „META-ARGUS” ce va avea loc miercuri 27.05.2026 ora 17:00, la MUSEIKON. 

Proiectul de fotografie de portret experimental „META-ARGUS” propune o incursiune vizuală în profunzimile experienței umane, prin intermediul a trei sub-capitole distincte: Binele de la început, Viața ca viață și Răul cel bun. 

Inspirat din viața de zi cu zi și filosofia yin și yang, proiectul utilizează fotografia alb-negru pentru a ilustra contrastele universale: bine și rău, frumos și urât. Publicul va putea urmări evoluția omului de la inocența adolescenței, trecând prin complexitatea și provocările vieții de cuplu, până la confruntarea și transformarea spirituală din ultima etapă a vieții.”, a scris Vasile Sârb, pe o rețea de socializare.

