28 mai 2026 | Atenție! Debitul râului Sebeș va crește considerabil, în zona Oașa. Avertisment pentru populație, emis de autorități

Atenție! Debitul râului Sebeș va crește considerabil, în zona Oașa. Avertisment pentru populație, emis de autorități

Joi, 28 mai 2026, timp de două ore, mai exact în intervalul 11:00 – 13:00 sunt planificate manevre cu circulație de apă în albia râului Sebeș.

Din acest motiv debitul tranzitat în aval de acumularea Oașa va fi mai mare decât cel normal, anunță primăria Șugag.

,, În data de 28.05.2026 în intervalul orar 11:00-13:00 sunt planificate manevre cu circulație de apă în albia râului Sebeș, motiv pentru care debitul tranzitat în aval de acumularea Oașa va fi mai mare decât cel normal.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru asigurarea siguranței în apropierea albiei râului.”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Șugag.

