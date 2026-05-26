Noua lege a salarizării: Instituţiile publice, obligate să afișeze lista funcţiilor, salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salarialede două ori pe an

Autorităţile şi instituţiile publice vor avea obligaţia să publice de două ori pe an, respectiv la 30 aprilie şi 31 octombrie ale fiecărui an, lista funcţiilor, salariilor de bază, sporurilor şi a altor drepturi salariale acordate personalului plătit din fonduri publice, potrivit proiectului noii legi a salarizării pus în transparenţă publică.

Conform sursei citate, autorităţile şi instituţiile publice vor avea obligaţia să publice la sediul propriu şi pe pagina de internet „o listă a tuturor funcţiilor” care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Nerespectarea obligaţiilor privind publicarea şi transmiterea datelor „atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză” şi se sancţionează cu amendă între 20.000 şi 30.000 de lei, se precizează în document.

Lista va include „codul şi denumirea funcţiei”, salariul de bază, solda de funcţie, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz.

De asemenea, proiectul prevede publicarea denumirii sporurilor, a bazei de calcul, a cotei procentuale, a valorii brute a sporurilor şi majorărilor salariale, precum şi a bazei legale pentru acordarea acestora.

Totodată, instituţiile vor trebui să publice „orice alte drepturi în bani şi/sau în natură”, precum şi informaţii privind eventualele limitări ale veniturilor salariale şi baza legală aferentă.

Potrivit proiectului, autorităţile şi instituţiile publice vor transmite anual Ministerului Muncii, în format electronic, datele privind salariile şi funcţiile personalului, precum şi alte informaţii utilizate în calculul şi analiza veniturilor salariale.

Conform proiectului, Inspecţia Muncii va avea competenţa de a constata şi sancţiona contravenţiile prevăzute de lege.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI