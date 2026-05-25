FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”

Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”

La biserica Spitalului Municipal Sebeș este foarte de folos la toate cele ecleziale un copil minunat: Ionaș Lazăr.

Comunitatea de acolo îl alintă cu drag „arhidiaconul”.

„Deși este încă mic, vine cu multă seriozitate, liniște și dragoste pentru slujbă, fiind mereu aproape atunci când este nevoie. Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică.

Felicitări părinților pentru frumoasa creștere și pentru iubirea de Dumnezeu pe care au sădit-o în sufletele copiilor! O familie binecuvântată, cu 5 copii crescuți în credință, respect și dragoste de biserică.

Dumnezeu să îi ocrotească pe toți și să le răsplătească dragostea și jertfa pentru cele sfinte!”, a relatat părintele Dacian Iustinian Oprea.

sursa: Oprea Dacian Iustinian / Facebook

