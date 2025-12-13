Tânăr din Ocna Mureș, prins la volan fără permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii
Un tânăr de 21 de ani, din Ocna Mureș, a fost depistat la volan fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii îl cercetează pentru aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Conform IPJ Alba, la data de 12 decembrie 2025, în jurul orei 23.30, polițiștii din Ocna Mureș au au oprit, pentru control, pe strada Horia, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Lunca Mureșului.
Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
