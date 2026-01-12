Tânăr din Galda de Jos, cu dosar penal: A fost prins de polițiști circulând cu un ATV neînmatriculat
Tânăr din Galda de Jos, cu dosar penal: A fost prins de polițiști circulând cu un ATV neînmatriculat
Un tânăr din Galda de Jos s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști circulând cu un ATV neînmatriculat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 ianuarie 2026, în jurul orei 15.45, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107H, pe raza localității Galda de Jos, un ATV care nu avea montate plăcuțe de înmatriculare sau înregistrare, condus de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Galda de Jos.
Din verificări a reieșit că ATV-ul nu este înmatriculat sau înregistrat în circulație.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
