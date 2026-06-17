Curier Județean

Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: Va sta după gratii aproape 4 ani pentru șantaj și furt calificat

Un bărbat de 23 de ani din municipiul Alba Iulia a fost reținut, în 16 iunie 2026, în baza unui mandat de executare. Acesta a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru șantaj și furt calificat, fiind depus în Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 16 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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