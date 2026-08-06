15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program

Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program

Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august 2026, va avea loc tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul Arhieparhial Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj).

Sfânta Liturghie va fi celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș.

Credincioșii sunt invitați să se alăture acestui drum de rugăciune și comuniune, încredințând Maicii Domnului bucuriile, încercările și speranțele lor.

Programul pelerinajului

– Ora 8.30: Plecarea în procesiune din fața Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Blaj, spre pădurea Blaj-Cărbunari. De la intrarea în pădurea Cărbunari și până la Sanctuar se va oficia Calea Crucii;

– Ora 10.30: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș;

– Ora 13.00: Paraclisul Maicii Domnului.

„Pelerinajul la Cărbunari este un timp de rugăciune, reculegere și întâlnire frățească, în care, asemenea pelerinilor care au venit aici de-a lungul anilor, ne așezăm pașii și sufletele sub ocrotirea Maicii Sfinte.

Vă invităm să ne unim în rugăciune și să pășim împreună spre Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari, în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului!”, au transmis reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.

Părintele călugăr asumpționist Peter Adhémar Mercks, belgian de origine, a obținut de la Mitropolia din Blaj un teren situat într-o poieniță din pădurea Cărbunari, la 3 km de Blaj, unde, în 1937, construieşte o capelă în cinstea Preacuratei, după modelul celei ce s-a clădit la Banneux în toamna anului apariţiei Preacuratei din 1933, aceasta fiind prima capelă din lume construită după modelul celei de la Banneux.

În ziua de duminică 5 iunie 1938, capela a fost sfinţită de Mitropolitul Alexandru Nicolescu. Aici se organizează pelerinaje fastuoase în ultima duminică a lunii mai, în 15 august şi, mai restrânse, în 8 septembrie. Sfânta Liturghie se celebra la Cărbunari în fiecare duminică de la sărbătoarea Paștilor până în luna noiembrie.

Acestea s-au ținut în fiecare an, din 1939 până în 1948, când Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii.

Pelerinajele au fost reluate în 1990, tot de un călugăr asumpționist, părintele Bernard Ștef.

În anul 2002 a fost realizat un complex de 14 cruci lemn, sfințite de IPS Lucian Mureșan, Mitropolitul Bisericii Române Unite cu Roma.

În 2012, călugărul Jean Baptiste Robin, stabilit la Cărbunari din anul 1999, s-a ocupat de realizarea foișorului din lemn, în care a fost așezată statuia Maicii Domnului, o copie a statuii Fecioarei Maria de la Banneux.

Prin decretul Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, s-a acordat indulgență plenară tuturor credincioșilor creștini care au participat la pelerinajele organizate la Capela Fecioarei Săracilor din Cărbunari (Blaj) în Anul Credinței 2013. În anul 2014 locul de pelerinaj de la Cărbunari este ridicat la treapta de Sanctuar Arhiepiscopal Major. Cu prilejul Anului Sfânt al Milostivirii Divine 2016 a fost instituit un Pelerinaj Național pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

În anul 2018 a fost numit al doilea rector al Sanctuarului, în persoana părintelui Petru Dumitru.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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