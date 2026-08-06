15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august 2026, va avea loc tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul Arhieparhial Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj).
Sfânta Liturghie va fi celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș.
Credincioșii sunt invitați să se alăture acestui drum de rugăciune și comuniune, încredințând Maicii Domnului bucuriile, încercările și speranțele lor.
Programul pelerinajului
– Ora 8.30: Plecarea în procesiune din fața Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Blaj, spre pădurea Blaj-Cărbunari. De la intrarea în pădurea Cărbunari și până la Sanctuar se va oficia Calea Crucii;
– Ora 10.30: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș;
– Ora 13.00: Paraclisul Maicii Domnului.
„Pelerinajul la Cărbunari este un timp de rugăciune, reculegere și întâlnire frățească, în care, asemenea pelerinilor care au venit aici de-a lungul anilor, ne așezăm pașii și sufletele sub ocrotirea Maicii Sfinte.
Vă invităm să ne unim în rugăciune și să pășim împreună spre Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari, în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului!”, au transmis reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.
Părintele călugăr asumpționist Peter Adhémar Mercks, belgian de origine, a obținut de la Mitropolia din Blaj un teren situat într-o poieniță din pădurea Cărbunari, la 3 km de Blaj, unde, în 1937, construieşte o capelă în cinstea Preacuratei, după modelul celei ce s-a clădit la Banneux în toamna anului apariţiei Preacuratei din 1933, aceasta fiind prima capelă din lume construită după modelul celei de la Banneux.
În ziua de duminică 5 iunie 1938, capela a fost sfinţită de Mitropolitul Alexandru Nicolescu. Aici se organizează pelerinaje fastuoase în ultima duminică a lunii mai, în 15 august şi, mai restrânse, în 8 septembrie. Sfânta Liturghie se celebra la Cărbunari în fiecare duminică de la sărbătoarea Paștilor până în luna noiembrie.
Acestea s-au ținut în fiecare an, din 1939 până în 1948, când Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii.
Pelerinajele au fost reluate în 1990, tot de un călugăr asumpționist, părintele Bernard Ștef.
În anul 2002 a fost realizat un complex de 14 cruci lemn, sfințite de IPS Lucian Mureșan, Mitropolitul Bisericii Române Unite cu Roma.
În 2012, călugărul Jean Baptiste Robin, stabilit la Cărbunari din anul 1999, s-a ocupat de realizarea foișorului din lemn, în care a fost așezată statuia Maicii Domnului, o copie a statuii Fecioarei Maria de la Banneux.
Prin decretul Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, s-a acordat indulgență plenară tuturor credincioșilor creștini care au participat la pelerinajele organizate la Capela Fecioarei Săracilor din Cărbunari (Blaj) în Anul Credinței 2013. În anul 2014 locul de pelerinaj de la Cărbunari este ridicat la treapta de Sanctuar Arhiepiscopal Major. Cu prilejul Anului Sfânt al Milostivirii Divine 2016 a fost instituit un Pelerinaj Național pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.
În anul 2018 a fost numit al doilea rector al Sanctuarului, în persoana părintelui Petru Dumitru.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade Județul Alba se află, joi, sub Cod portocaliu de caniculă, potrivit meteorologilor ANM. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, perioadă în care sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între […]
21-23 august 2026 | Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește pentru trei zile de muzică intensă, atmosferă gotică și emoții duse la extrem. Între 21 și 23 august 2026, la Spațiile Ryma, în Cetatea Alba Carolina, are loc cea de-a treia ediție a […]
14-16 august 2026 | Festivalul Roman Apulum: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet
Festivalul Roman Apulum 2026: Trei zile cu romani, daci, gladiatori, lupte și foc în inima Cetății Alba Carolina. Programul complet Alba Iulia se întoarce în Antichitate, între 14 și 16 august 2026, la Festivalul Roman Apulum. Timp de trei zile, orașul va deveni scena uneia dintre cele mai spectaculoase reconstituiri istorice din România, cu legiuni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de...
6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026,...
Știrea Zilei
Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor” Tradiția...
Foto | Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț
Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț Un...
Curier Județean
6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade Județul...
15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august...
Politică Administrație
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Opinii Comentarii
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august...
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...