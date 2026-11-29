Tânăr de 24 de ani din Scărișoara, cercetat de polițiști după ce a fost oprit la volanului unui autovehicul cu o remorcă: Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 24 de ani din Scărișoara este cercetat de polițiști după ce a fost oprit în trafic, pe DJ 107 H, în localitatea Șard, în timp ce conducea un autovehicul cu o remorcă, fără a deține permis de conducere corespunzător pentru categoria ansamblului rutier.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2026, în jurul orei 11.10, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Șard, la intersecția cu DN 74, un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul și o remorcă, condus de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Scărișoara, județul Alba

Din verificări a reieșit că bărbatul este posesor al unui permis de conducere pentru categoriile AM, B1, B și nu deține categoria corespunzătoare conducerii ansamblului rutier.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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