1 – 3 decembrie 2026 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia, ediția aniversară cu numărul 30: Spectacol folcloric extraordinar și conferință susținută de Părintele Constantin Necula
Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia, ediția aniversară cu numărul 30: Spectacol folcloric extraordinar și conferință susținută de Părintele Constantin Necula
Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, ediția aniversară cu numărul 30, în perioada 1-3 decembrie 2026.
Programul complet de la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” 2026:
Marți, 1 decembrie | ora 10:00 | Online
Mesaje aniversare dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire și a 104 ani de la inaugurarea fostului Teatru Caragiale din Alba Iulia (actuala Casă de Cultură a Studenților).
Miercuri, 2 decembrie | ora 19:00 | Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Conferința „Tinerii, Biserica și Era Digitală”, susținută de Părintele Constantin Necula. (Notă: Invitațiile pentru acest eveniment au fost epuizate!)
Joi, 3 decembrie | ora 18:00 | Sala de spectacole a CCS Alba Iulia
Spectacol folcloric extraordinar alături de: Deți Iuga, Mariana și Adriana Anghel, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Ansamblul folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia și Ansamblul folcloric „Doruri Sibiene”.
Prezintă: Andreea Bogdan.
Cum puteți participa laFestivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” 2026
Accesul se face pe bază de invitație. Invitațiile se pot ridica direct de la sediul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, începând de miercuri, 2 decembrie, după ora 11:00.
,,Haideți să celebrăm împreună Ziua Națională a României!”, transmit organizatorii printr-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani
Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani Un bărbat în vârstă de 89 de ani a fost acroșat de un autoturism, vineri, 28 noiembrie, pe o stradă din Cugir. Victima a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru […]
Prefectul Corneliu Mureșan, mesaj de Ziua Națională a României: „La Alba Iulia, în 1918, românii au hotărât să fie uniți”
Corneliu Mureșan, mesaj de Ziua Națională a României: „La Alba Iulia, în 1918, românii au hotărât să fie uniți” În preambulul Zilei Naționale a României, prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, transmite un mesaj de unitate, respect și dragoste față de țară, adresându-le totodată românilor de pretutindeni invitația de a sărbători 1 Decembrie la Alba Iulia, […]
29 noiembrie – 2 decembrie 2026 | Cod Galben de vreme deosebit de rece în Alba și multe alte regiuni ale țării: Temperaturile pot coborî până la -18 grade
Cod Galben de vreme deosebit de rece în Alba și multe alte regiuni ale țării: Temperaturile pot coborî până la -18 grade Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de vreme deosebit de rece, valabilă în perioada 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00. Avertizarea vizează regiunile Transilvania, Moldova, Maramureș, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Sebeș schimbă poarta de acces la Gâlceag și repară portalul de la Oașa
Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Sebeș schimbă poarta de acces la Gâlceag și repară portalul de la Oașa Sucursala Hidrocentrale Sebeș...
Care este pensia pe care o poți încasa după 35 sau 40 de ani de muncă: Diferența de sute de lei ce poate schimba calculele la pensionare
Care este pensia pe care o poți încasa după 35 sau 40 de ani de muncă: Diferența de sute de...
Știrea Zilei
Colectarea deșeurilor în municipiul Blaj și 10 comune învecinate: ADI Salubris Alba scoate la concesionare un contract uriaș
Colectarea deșeurilor în municipiul Blaj și 10 comune învecinate: ADI Salubris Alba scoate la concesionare un contract uriaș Asociația de...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani
Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de...
1 – 3 decembrie 2026 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia, ediția aniversară cu numărul 30: Spectacol folcloric extraordinar și conferință susținută de Părintele Constantin Necula
Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia, ediția aniversară cu numărul 30: Spectacol folcloric extraordinar și conferință susținută de...
Politică Administrație
Foto | Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri europene nerambursabile
Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri...
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Opinii Comentarii
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă...
29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor
29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor Biserica...