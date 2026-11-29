Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia, ediția aniversară cu numărul 30: Spectacol folcloric extraordinar și conferință susținută de Părintele Constantin Necula

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, ediția aniversară cu numărul 30, în perioada 1-3 decembrie 2026.

Programul complet de la Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” 2026:

Marți, 1 decembrie | ora 10:00 | Online

Mesaje aniversare dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire și a 104 ani de la inaugurarea fostului Teatru Caragiale din Alba Iulia (actuala Casă de Cultură a Studenților).

Miercuri, 2 decembrie | ora 19:00 | Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Conferința „Tinerii, Biserica și Era Digitală”, susținută de Părintele Constantin Necula. (Notă: Invitațiile pentru acest eveniment au fost epuizate!)

Joi, 3 decembrie | ora 18:00 | Sala de spectacole a CCS Alba Iulia

Spectacol folcloric extraordinar alături de: Deți Iuga, Mariana și Adriana Anghel, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Ansamblul folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia și Ansamblul folcloric „Doruri Sibiene”.

Prezintă: Andreea Bogdan.

Cum puteți participa laFestivalul Național Studențesc „Serbările Unirii” 2026

Accesul se face pe bază de invitație. Invitațiile se pot ridica direct de la sediul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, începând de miercuri, 2 decembrie, după ora 11:00.

,,Haideți să celebrăm împreună Ziua Națională a României!”, transmit organizatorii printr-un comunicat de presă.

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