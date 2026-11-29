Corneliu Mureșan, mesaj de Ziua Națională a României: „La Alba Iulia, în 1918, românii au hotărât să fie uniți”

În preambulul Zilei Naționale a României, prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, transmite un mesaj de unitate, respect și dragoste față de țară, adresându-le totodată românilor de pretutindeni invitația de a sărbători 1 Decembrie la Alba Iulia, Capitala Marii Uniri, printr-un comunicat transmis de Prefectura Alba.

„La Alba Iulia, în 1918, românii au hotărât să fie uniți. Unirea a fost, în primul rând, expresia voinței oamenilor care au dorit să-și scrie singuri destinul.

Astăzi, datoria noastră este să păstrăm această unitate în faptele de zi cu zi, în respectul unora față de ceilalți și în grija pentru fiecare comunitate.

De Ziua Națională a României, vă doresc tuturor să priviți cu mândrie spre trecut și cu încredere spre viitor. Să cinstim memoria celor care au înfăptuit Marea Unire și să ducem mai departe, prin faptele noastre, idealurile care i-au unit.

În calitate de prefect și reprezentant al Guvernului în județul Alba, am onoarea de a vă spune că sunteți cu toții bineveniți în Capitala Marii Uniri. Veniți la Alba Iulia cu inima deschisă și cu dragoste sinceră pentru România!

La mulți ani, români de pretutindeni! La mulți ani, România!”, se arată în mesajul transmis de Prefectura Alba.

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