Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani
Accident rutier la Cugir: Vârstnic de 89 de ani, acroșat de o mașină condusă de un bărbat de 29 de ani
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a fost acroșat de un autoturism, vineri, 28 noiembrie, pe o stradă din Cugir.
Victima a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, după ce ar fi traversat neregulamentar partea carosabilă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2026, în jurul orei 12.00, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din orașul Cugir, cu privire la faptul că, pe strada Constructorului din oraș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Constructorului, ar fi efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Constructorului, moment în care l-ar fi surprins și acroșat pe un bărbat, în vârstă de 89 de ani, din orașul Cugir, care se afla angajat neregulamentar în traversarea părții carosabile.
În urma evenimentului rutier, seniorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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