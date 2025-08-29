Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE: Ce s-a întâmplat

Tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, REȚINUT în Alba pentru ÎNȘELĂCIUNE

Un tânăr din județul Mureș a fost reținut pentru înșelăciune în județul Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 august 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 24 de ani, din județul Mureș, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 2 august 2025, tânărul ar fi efectuat lucrări de reparații la locuința unei persoane și i-ar fi solicitat acesteia suma de 7.300 de lei.

Ulterior, persoana vătămată a constatat faptul că lucrările au fost efectuate în mod defectuos.

Cercetările sunt continuate.

