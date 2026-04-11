Tânăr de 22 de ani din Alba Iulia, prins băut la volan în toiul nopții. Ce alcoolemie a avut

Un tânăr de 22 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce conducea pe strada Vasile Alecsandri din municipiu fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 10/11 aprilie 2026, în jurul orei 02.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

