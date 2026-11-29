ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Spitalul Municipal Aiud

Post: medic rezident anul IV, microbiologie medicală. 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în Laboratorul de analize medicale.

Condiții specifice: diplomă de medic, adeverință de medic rezident anul IV în microbiologie medicală, examenul de verificare a cunoștințelor din curriculumul anului de formare promovat.

Depunere dosare: până la 09.12.2026, ora 15:00.

Informații: Serviciul RUNOS Juridic Administrativ, tel. 0258861816 int. 192, www.spitalaiud.ro.

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel“ Alba Iulia

Post: fochist (cazane conduse de calculator). 1 post, 8 ore/zi, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: minimum 2 ani în exploatarea centralelor termice, calificare de fochist, autorizație ISCIR valabilă, certificat de instalator sau în mecanică/energetică.

Depunere dosare: până la 09.12.2026, ora 15:00, la secretariat.

Informații: tel. 0258816938, [email protected].

*Primăria Comunei Cut

Post: consilier școlar, în echipa comunitară integrată a unui proiect cu fonduri externe. 1 post, 4 ore/zi (1/2 normă), pe perioadă determinată, până la 31.12.2029.

Condiții specifice: studii superioare cu licență în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie sau asistență socială, minimum 1 an de vechime în specialitate și experiență cu copii/tineri, disponibilitate pentru deplasări. Sunt avantaje domiciliul în comună și experiența în proiectul pilot al serviciilor comunitare integrate.

Depunere dosare: până la 08.12.2026, ora 16:00, la Resurse umane.

Informații: Vintilă Andrea Linda, tel. 0258/745111, [email protected].

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Post: registrator medical debutant, Compartiment Statistică. 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din 01.01.2027.

Condiții specifice: liceu cu bacalaureat, operare PC avansată dovedită cu diplomă, fără vechime. Dosarul include aviz psihologic pentru angajare în domeniul sanitar.

Depunere dosare: până în 10.12.2026, la ora 14:00, la RUNOS.

Informații: tel. 0258771582, [email protected], www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare“ Blaj

Post: analist programator. 0,5 post, 4 ore/zi (20 ore/săptămână), perioadă nedeterminată, gradul I.

Condiții specifice: studii superioare cu licență în matematică, fizică, chimie sau științe economice/contabilitate, atestat de operator calculator, 10 ani vechime, cunoștințe avansate de IT și baze de date, avizul cultului, program flexibil.

Depunere dosare: până la 10.12.2026, ora 12:00, la sediu.

Informații: Jidveian Alina Maria, [email protected].

*Școala Gimnazială „Decebal“ Cricău

Post: analist programator. 0,5 normă, 20 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii superioare de analist programator sau informatician, minimum 3 ani vechime, cunoștințe de rețele LAN/WLAN, Windows și Windows Server, Office, SIIIR și Google Workspace for Education. Este nevoie de certificat medical de la medicina muncii, cu avizul psihiatric.

Depunere dosare:până în 09.12.2026, la ora 13:00, la secretariat.

Informații: tel. 0258845105, [email protected], https://scoalacricau.ro/concursuri/.

*Școala Gimnazială Ciugud

Post: îngrijitor. 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii medii, 6 luni vechime, curs de igienă. Și aici este nevoie de certificat de la medicina muncii.

Depunere dosare: până la 10.12.2026, ora 15:00, la secretariat.

Informații: tel. 0258841383.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Post: economist debutant, Compartiment Financiar-Contabil. 2 posturi, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din 01.01.2027.

Condiții specifice: licență în științe economice, domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune, operare PC avansată dovedită cu diplomă, fără vechime. Dosarul include aviz psihologic.

Depunere dosare: până în 11.12.2026, la ora 14:00, la RUNOS.

Informații: tel. 0258771582, [email protected].

*Primăria Orașului Abrud

Post: medic, pentru Cabinetul de asistență medicală școlară de la Creșa „Sfânta Ana“. 1 post, 1/4 normă (2 ore/zi, 10 ore/săptămână), perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: licență în medicină, confirmare în grad profesional (medic, specialist sau primar) în medicină de familie, pediatrie sau medicină generală, certificat de membru CMR vizat la zi, asigurare de malpraxis valabilă, minimum 5 ani vechime. Dosarul cere și aviz psihiatric.

Depunere dosare: până în 10.12.2026.

Informații: Resurse Umane–Salarizare, Piața Eroilor nr. 1, tel. 0258780519.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Postul scos la concurs: 2 posturi de economist debutant la Compartimentul Financiar-Contabil, normă întreagă, perioadă nedeterminată, începând cu 01.01.2027.

Condiții specifice:

studii universitare de licență în științe economice, domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;

operare PC la nivel avansat, dovedită cu diplomă;

nu se cere vechime în muncă.

Depunere dosare: până la 11.12.2026, ora 14:00 (program 09:00–14:00), la Serviciul RUNOS, str. Crișan nr. 11, Câmpeni.

Informații suplimentare: Serviciul RUNOS, tel. 0258 771 582, e-mail [email protected],

*Primăria Comunei Săliștea

Posturile sunt temporare, pe durată determinată, în cadrul proiectului „Demnitate acasă“ (SMIS 349049).

Posturile scoase la concurs și condițiile eliminatorii:

Expert asistent social și monitorizare servicii de îngrijire: 2 posturi, 4 ore/zi. Se cer studii superioare în asistență socială, calitatea de membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali cu drept de exercitare și operare PC la nivel avansat.

Expert organizare activități socio-recreative: 1 post, 2 ore/zi. Se cer studii superioare cu diplomă de licență și operare PC.

Îngrijitor la domiciliu: 5 posturi, 8 ore/zi. Se cer minimum 8 clase, noțiuni de operare PC și disponibilitate pentru deplasări la domiciliul beneficiarilor.

Alte condiții: toți candidații trebuie să cunoască ghidurile solicitantului ale proiectului. Pentru îngrijitori, sunt avantaje (neeliminatorii) cursul de calificare și experiența în îngrijirea vârstnicilor.

Depunere dosare: până la 07.12.2026, ora 15:00, la Primăria Săliștea.

Informații suplimentare: secretarul general al UAT, tel. 0258 762 101.

*Primăria Orașului Zlatna

Posturile scoase la concurs: 1 post de inspector de specialitate grad profesional I și 1 post de inspector de specialitate grad profesional II (posturi temporare).

Condiții specifice:

Grad I: licență în științe inginerești sau economice, minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor, competențe digitale dovedite cu certificat.

Grad II: licență în științe inginerești, competențe digitale dovedite cu certificat.

Depunere dosare: până la 11.12.2026, ora 13:30.

Informații suplimentare: tel. 0258 856 337.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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