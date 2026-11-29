Colectarea deșeurilor în municipiul Blaj și 10 comune învecinate: ADI Salubris Alba scoate la concesionare un contract uriaș

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba (ADI), în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, a lansat procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere. Contractul acoperă și deșeurile similare provenite din activități comerciale, din industrie și din instituții, inclusiv fracțiile colectate separat, pentru Zona 4 – Blaj. Valoarea totală estimată este de 48.183.142 lei, fără TVA.

Ofertele pot fi depuse până la 15 ianuarie 2027. Operatorul ales va deservi peste 42.000 de locuitori din Municipiul Blaj și zece comune învecinate.

Cine și ce va fi deservit

Aria delegării cuprinde un UAT urban, Municipiul Blaj, și zece UAT rurale: Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Roșia de Secaș, Sâncel, Șona și Valea Lungă. Populația rezidentă estimată la 1 ianuarie 2025 este de 42.597 de locuitori: 17.723 în mediul urban și 24.874 în cel rural.

Operatorul va deservi 16.543 de gospodării individuale, 2.820 de locuințe în blocuri și 2.196 de persoane juridice. Cantitatea estimată pentru primul an de operare este de 10.110 tone de deșeuri municipale, dintre care 7.680 de tone menajere și 2.430 de tone similare. Documentația prevede și 990 de tone de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă, 1.070 de tone de biodeșeuri și 8.050 de tone de deșeuri reziduale.

Ținte ambițioase

Contractul impune ținte clare. Până în ultimul an de implementare, operatorul trebuie să colecteze separat cel puțin 70% din cantitatea de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă generate din deșeurile municipale. De asemenea, trebuie să colecteze separat cel puțin 50% din biodeșeurile generate.

Fluxul deșeurilor este stabilit de la început. Reciclabilele merg la Stația de sortare din cadrul CMID Galda de Jos, prin Stația de transfer Blaj. Reziduale și biodeșeurile ajung la Stația TMB din același centru, tot prin Stația de transfer Blaj. Deșeurile textile, cele periculoase menajere, cele voluminoase și cele din construcții provenite din locuințe sunt stocate temporar la Stația de transfer Blaj.

Ce va trebui să facă operatorul

După semnare urmează o perioadă de mobilizare de șase luni. În acest interval, câștigătorul trebuie să angajeze și să instruiască minimum 80% din personal și să procure sau să închirieze vehiculele și echipamentele. Trebuie să obțină autorizațiile și licențele necesare și să pună în funcțiune un dispecerat și un sistem informatic. De asemenea, trebuie să preia bunurile concesionate și să predea spre aprobare manualele de operare, programul de operare și planurile anuale de informare și de determinare a compoziției deșeurilor.

În caietul de sarcini se cer autospeciale cu normă de poluare minim EURO VI, dotate cu sistem video și GPS. Recipientele vor avea sistem de identificare a utilizatorilor, de tip RFID sau similar, pentru a permite aplicarea principiului „plătește pentru cât arunci“. În primul an, acesta se va aplica doar pubelelor de deșeuri reziduale și biodeșeuri colectate „din poartă în poartă“ de la casele din mediul urban și rural.

Colectarea se face pe fracții, cu culori stabilite: albastru pentru hârtie și carton, galben pentru plastic și metal, verde pentru sticlă, gri sau negru pentru reziduale și maro pentru biodeșeuri. În zona de case se colectează din poartă în poartă. În zona blocurilor se colectează din puncte de colectare, adică insule ecologice supraterane și subterane și puncte cu pubele de 120 de litri. Investițiile în bunuri de retur pun în sarcina operatorului mii de pubele noi, printre care 7.243 în urban și 9.404 în rural pentru reziduale, 7.243 de pubele maro de 60 de litri pentru biodeșeuri în urban și găleți verzi de 40 de litri pentru sticlă.

La Blaj, deșeurile reziduale și biodeșeurile de la persoanele juridice cu regim special (unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și cantine ale unităților de învățământ) se colectează zilnic în perioada 1 aprilie – 30 septembrie. În sezonul rece se colectează de două ori pe săptămână. În mediul rural, deșeurile reziduale se ridică o dată pe săptămână, iar reciclabilele o dată pe lună sau o dată la două săptămâni, în funcție de fracție. Contractul mai prevede campanii pentru deșeurile voluminoase (de patru ori pe an), pentru cele periculoase menajere (de două ori pe an) și pentru cele textile, plus serviciu „la cerere“ pentru deșeurile din construcții provenite din locuințe. Deșeurile din construcții și cele voluminoase vor fi colectate la baza de lucru a operatorului, care trebuie amenajată în zona delegată sau în proximitatea ei.

Informarea publicului și cerințe de calitate

Operatorul trebuie să deruleze campanii de informare și conștientizare, cu un buget minim de 44.281,80 lei fără TVA pentru primul an, actualizat ulterior cu indicele prețurilor de consum. Trebuie să asigure și un serviciu de relații cu publicul și un serviciu telefonic funcțional între orele 8:00 și 16:30 în zilele de colectare. Compania va implementa sisteme de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 sau echivalent. Echipa de conducere trebuie să includă un manager de contract cu studii superioare și minimum trei ani de experiență în managementul activităților de salubrizare.

Operatorul va raporta lunar, trimestrial și anual și va realiza semestrial determinări de compoziție a deșeurilor municipale. Neconformitățile se sancționează prin avize de rectificare. Printre cele grave se numără netransportul deșeurilor la instalațiile stabilite, nerespectarea traseelor, lipsa înlocuirii recipientelor furate sau deteriorate și neîntreținerea bunurilor concesionate.

Cum se câștigă contractul

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu un punctaj maxim de 100 de puncte. Trei factori valorează câte 30 de puncte fiecare. Aceștia sunt tariful pe tonă pentru deșeurile reciclabile, tariful pentru cele reziduale și tariful pentru biodeșeuri. Ultimii 10 puncte vizează protecția mediului, prin emisiile de gaze cu efect de seră din consumul de carburant. Oferta cu cele mai mici tarife sau emisii primește punctajul maxim, iar celelalte sunt punctate proporțional.

Plata se face lunar, distinct pentru fiecare activitate, în funcție de cantitatea colectată și acceptată. Operatorul facturează fiecare UAT pe baza unei situații avizate de aceasta.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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