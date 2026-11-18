Tânăr de 19 ani din Ocna Mureș, depistat la volan cu permisul suspendat, în localitatea Unirea: Este cercetat de polițiști

Un tânăr de 19 ani din Ocna Mureș a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Acesta a fost oprit pentru control în localitatea Unirea, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din orașul Ocna Mureș.

Din verificări a reieșit că tânărul are suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

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