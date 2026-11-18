Accident rutier la Galda de Jos, provocat de un bărbat băut și fără permis: Ce alcoolemie a avut

Un bărbat de 42 de ani din Galda de Jos a provocat ieri, 17 noiembrie, un accident rutier pe raza localității. În urma verificărilor efectuate de polițiști, bărbatul era băut și nu avea permis de conducere.

Conform IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2026, în jurul orei 20.11, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Galda de Jos, cu privire la faptul că a fost implicată într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, iar în urma testării, cu aparatul etilotest, a conducătorilor auto, în cazul celuilalt conducător auto, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Galda de Jos, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus, în vederea stabilirii alcoolemiei, la spital.

De asemenea, verificările au evidențiat faptul că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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