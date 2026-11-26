Tânăr de 19 ani, arestat preventiv după ce a șantajat o minoră cu imagini intime: Este cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia și pentru viol

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru viol asupra unui minor, șantaj, amenințare și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Victima este o adolescentă de 14 ani, pe care tânărul ar fi cunoscut-o prin intermediul rețelelor de socializare.

Potrivit anchetatorilor, în ianuarie 2025, acesta ar fi intrat în contact cu fata și, în urma mai multor discuții, ar fi determinat-o să îi trimită imagini cu caracter sexual explicit.

Ulterior, în iunie 2026, cei doi s-ar fi întâlnit, iar tânărul ar fi întreținut acte de natură sexuală cu minora. În timpul întâlnirii, acesta ar fi realizat și o înregistrare video, pe care a păstrat-o în telefonul mobil.

A amenințat-o că va publica imaginile dacă nu primește bani

În octombrie 2026, tânărul ar fi început să îi solicite în mod repetat fetei diferite sume de bani, amenințând că va face publică înregistrarea video. Cu toate acestea, ar fi distribuit materialul pe o rețea de socializare, alături de mai multe fotografii în care adolescenta apărea în ipostaze erotice.

Situația a ajuns la cunoștința familiei minorei, care a cerut explicații. În acel moment, potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul ar fi recurs la amenințări cu acte de violență extremă, inclusiv cu uciderea victimei și incendierea locuinței familiei acesteia.

În urma cercetărilor, tânărul a fost reținut, iar la data de 23 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este instrumentată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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