Talentatul aiudean David Baciu, la „U” Cluj Under 15

Talentatul fotbalist aiudean David Baciu, la „U” Cluj Under 15

Olimpia Aiud se mândrește că un alt fotbalist crescut la clubul aiudean a ajuns la Universitatea Cluj. Este vorba despre talentatul apărător David Baciu, care va îmbrăca tricolul „șepcilor roșii”.

Practic vorbim de un alt olimpic ajuns la un club cu pretenții, după ce în urmă cu doi ani mijocașul Ștefan Hetea a ajuns la Universitatea Cluj.

„Elevul meu își îndeplinește visul din copilărie, acela de a îmbrăca tricolui uneia dintre cele mai iubite echipe din Transilvania”, a transmis antrenorul Marius Călușer.

Clubul Olimpia Aiud (președinte Ioan Demeter) reprezintă un furnizor însemnat de talente fotbalistice, tineri jucători crescuți aici ajungând să evolueze pentru echipe precum Ripensia Timișoara, „U” Cluj, CFR Cluj sau CSM Unirea Alba Iulia. Rămas fără echipă de seniori de 3 ani nici măcar la nivel de Liga 4, municipiul Aiud produce în continuare.

