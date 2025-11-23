Tăierile de copaci din intravilanul orașelor, pedepsite cu închisoare. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: ,,O veste bună”
Tăierile de copaci din intravilanul orașelor, pedepsite cu închisoare. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: ,,O veste bună”
Vor fi încadrate ca infracțiuni tăierile ilegale din parcuri, potrivit Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a transmis că proiectul de ordonanță a fost pus în transparență decizională.
„De zi de weekend, o veste bună: tocmai a fost pus în transparență ordonanța pe care o să o propun pentru ca tăierile cum au fost cele din parcul IOR să fie infracțiuni.
P.S. Sunteți și voi curioși cine sunt oamenii care vor spune imediat că e greșit rău acest proiect, dar că ei, sigur, susțin de principiu să fie protejate spațiile verzi?”, a transmis ministra Mediului, într-o postare pe Facebook.
Potrivit noului proiect, tăierea, distrugerea sau degradarea, în orice mod și fără drept, a vegetației forestiere aflate pe spațiile verzi din intravilan, cu o suprafață mai mare de 500 m.p., fie ele în proprietate publică sau privată, inclusiv pe terenurile încadrate ca „curți construcții” conform normelor tehnice de cadastru, va fi sancționată cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Ministra a precizat, de asemenea, că prețul mediu folosit în prezent de autorități pentru calcularea prejudiciilor generate de tăierile ilegale este de doar 164 de lei pe metru cub, în timp ce tariful mediu real ajunge la 272 de lei, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).
„Știți cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulțesc metri cubi de lemn tăiați ilegal cu prețul mediu pentru un metru cub. Știți care e prețul mediu luat în calcul de autorități pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei.
Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale. Bine, bine dar cum se stabilește care e prețul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorități? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o inițieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deși prețul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a scris, duminică, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
