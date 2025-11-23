Reguli noi pentru capitalul social și impozit pe tranzacții crypto. Ce cuprinde parchetul 2 de măsuri fiscale pentru firme

Parlamentul a adoptat o serie de măsuri fiscale care cuprind o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința capitalului social, al dividendelor, al tranzacțiilor crypto.

Documentul adoptat de Parlament introduce o serie de măsuri importante, printre care:

majorarea capitalului social minim pentru firme: 500 lei pentru societățile nou-înființate și 5.000 lei pentru cele cu o cifră de afaceri mai mare de 400.000 lei;

creșterea impozitului pe tranzacțiile cu criptomonede, de la 10% la 16%. Câștigurile sub 200 de lei/tranzacție rămân neimpozitate, cu condiția ca totalul anual al acestor câștiguri să nu depășească 600 de lei;

majorarea bazei de calcul pentru CASS la echivalentul a 72 de salarii minime brute pentru veniturile din activități independente;

introducerea unor noi criterii pentru declararea firmelor ca inactive;

limitarea cheltuielilor deductibile pentru multinaționale și creșterea impozitelor pentru anumite venituri din investiții, criptomonede și pentru unele taxe locale;

înăsprirea procedurilor fiscale: dizolvarea firmelor inactive de peste un an, reducerea facilităților pentru eșalonări la plată și impunerea obligației ca toate firmele să dețină cont bancar și să accepte plata cu cardul;

introducerea unei taxe de 25 lei pentru coletele sub 150 de euro provenite de pe platforme din afara UE, precum Temu sau Shein.

Obligația firmelor de a avea cont bancar

Persoanele juridice sunt obligate să dețină un cont de plăți deschis în România sau la Trezoreria Statului. Pentru firmele nou-înființate, contul trebuie deschis în maximum 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

Capital social minim de 500 lei pentru SRL

Odată cu intrarea în vigoare a legii, valoarea minimă a capitalului social al SRL-urilor se stabilește în funcție de cifra de afaceri netă din anul precedent. Astfel:

pentru firmele cu cifră de afaceri netă de peste 400.000 lei, capitalul social minim devine 5.000 lei;

pentru SRL-urile nou-înființate, capitalul social minim este de 500 lei.

În plus, dacă o firmă depășește pragul de 400.000 lei cifră de afaceri, aceasta este obligată să majoreze capitalul social până la încheierea exercițiului financiar următor.

Când poate contribuabilul/plătitorul să fie declarat inactiv

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) nu are cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului; b) nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.

Dacă un contribuabil/plătitor declarat inactiv nu se reactivează în termen de un an de la data la care a fost declarat în inactivitate, acesta se dizolvă.

Impozitul pe tranzacții crypto va crește de la 10% la 16%

În cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.

Veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate se impun prin reţinere la sursă astfel:

în cazul titlurilor de valoare:

(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate:

(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Pentru determinarea perioadei în care au fost deţinute se consideră că titlurile de valoare şi instrumentele financiare sunt înstrăinate/răscumpărate în aceeaşi ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat – primul ieşit, pe fiecare simbol.

Impozitarea câștigurilor din titluri de valoare și instrumente financiare derivate

Veniturile obținute din transferul titlurilor de valoare sau din operațiuni cu instrumente financiare derivate sunt impozitate prin reținere la sursă, astfel:

Titluri de valoare

3% pentru câștigurile din titluri de valoare deținute mai mult de 365 de zile;

6% pentru câștigurile din titluri de valoare deținute mai puțin de 365 de zile.

Instrumente financiare derivate

3% pentru câștigurile din instrumente derivate deținute peste 365 de zile;

6% pentru câștigurile din instrumente derivate deținute sub 365 de zile.

Pentru a stabili durata de deținere, se aplică regula „primul intrat – primul ieșit” (FIFO), calculată separat pentru fiecare simbol financiar.

