Tăblițele de la Tărtăria pot fi văzute într-o mare expoziție: Controversele legate de aceste artefacte, din nou în actualitate – cel mai vechi scris din lume sau nu?

Tăblițele de la Tărtăria pot fi văzute într-o mare expoziție: Controversele legate de aceste artefacte, din nou în actualitate

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește în această perioadă expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”.

Expoziția urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin revoluția neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane, potrivit unui comunicat al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Conform sursei citate, fiecare obiect expus în noua expoziție poartă în sine un fragment de timp. Părți dintr-un mamut de acum zeci de mii de ani, un vas de lut cu formă de chip uman modelat de primii agricultori, o sabie aparținând unui dac, o mască de paradă romană, cranii deformate intenționat din perioada migrațiilor, dragoni înaripați folosiți ca suporturi de lumânare la începuturile Evului Mediu, arbalete, buzdugane și alte arme din epocile următoare, de la primele reprezentări ale Clujului până la imaginile Revoluției surprinse în orașul transilvănean – toate sunt mărturii ale celor care au trăit, au creat și au dat sens acestor locuri de-a lungul mileniilor.

Au fost selectate obiecte care ilustrează ingeniozitatea, credințele și diversitatea culturală a comunităților care au locuit aici. Multă vreme păstrate de pământ sau în locuri ascunse, ele își spun acum poveștile.

Expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”, care se întinde pe ambele etaje ale muzeului, poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar: 10:00–18:00 (ultima intrare 17:15).

*Tăblițele de la Tărtăria, între exponate

Printre piesele de mare interes se numără expuse la muzeul din Cluj-Napoca se numără și tăblițele de la Tărtăria, considerate purtătoare ale celei mai vechi forme de scriere cunoscute.

Managerul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Felix-Florin Marcu, a explicat referitor la tăblițele de lut că „una dintre teorii spune că aceasta este cea mai veche scriere, chiar înainte de scrierile din Orient”. Totuși, cercetările indică și alte perspective. „E posibil, dacă sunt originale, să provină dintr-un context mai târziu, dintr-o groapă, din situl de la Tărtăria, care vine dintr-un nivel mai tânăr, care este mai recent decât scrierea din Sumer”, a precizat Felix-Florin Marcu.

Tăblițele de la Tărtăria sunt trei artefacte arheologice neolitice descoperite în 1961 într-un mormânt din satul Tărtăria din județul Alba de către cercetătorul clujean Nicolae Vlassa, în anul 1961.

Două sunt găurite şi sunt acoperite cu semne, iar a treia foloseşte o modalitate de scris pur pictografică, respectiv reprezentarea stilizată a unui animal (capră), un simbol vegetal şi un altul neclar. Cea de formă discoidală, cuprinde patru grupuri de semne, despărţite prin linii.

