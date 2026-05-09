Lucrări de mentenanță a sistemelor IT ale ANAF: Posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că au loc lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul instituției și al Ministerului Finanțelor.

Lucrările sunt programate în perioada 8-10 mai 2026.

„Aceste intervenții, care încep în data de 08.05.2026, la ora 14:00, au ca obiectiv îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere. Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF.

Echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime.

Ministerul Finanțelor recomandă utilizatorilor să aibă în vedere posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice, în perioada imediat următoare efectuării lucrărilor de mentenanță”, se precizează într-un comunicat al ANAF.

