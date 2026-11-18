Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României

Președintele PNL, Ilie Bolojan va fi prezent la Alba Iulia marți, 1 Decembrie 2026, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, potrivit unor surse politice ale publicației ziarulunirea.ro.

Conform acelorași surse, fostul premier nu va fi singurul lider liberal prezent de Ziua Națională a României 2026 la Alba Iulia.

La evenimentele din Capitala Marii Uniri este așteptat și europarlamentarul Dan Motreanu.

Acesta este secretar general al Partidului Național Liberal (PNL).

Împlinirea a 108 ani de la Marea Unire va reuni la Alba Iulia oficialități locale și naționale.

foto – cu rol ilustrativ

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