Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Președintele PNL, Ilie Bolojan va fi prezent la Alba Iulia marți, 1 Decembrie 2026, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, potrivit unor surse politice ale publicației ziarulunirea.ro.
Conform acelorași surse, fostul premier nu va fi singurul lider liberal prezent de Ziua Națională a României 2026 la Alba Iulia.
La evenimentele din Capitala Marii Uniri este așteptat și europarlamentarul Dan Motreanu.
Acesta este secretar general al Partidului Național Liberal (PNL).
Împlinirea a 108 ani de la Marea Unire va reuni la Alba Iulia oficialități locale și naționale.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 18 noiembrie 2026, o nouă avertizare hidrologică, valabilă până joi, 19 noiembrie 2026, la ora 16:00. Sunt vizate mai multe râuri din țară, inclusiv cursuri de apă din județul […]
Aplicația „Titluri de proprietate” a fost repusă în funcțiune: Când revine MyEterra
Aplicația „Titluri de proprietate” a fost repusă în funcțiune: Când revine MyEterra ANCPI a anunțat miercuri, 18 noiembrie 2026 reluarea funcționării aplicației „Titluri de proprietate”, integrată în sistemul eTerra, după atacul cibernetic din luna iulie. Primăriile, notarii publici, persoanele autorizate în cadastru și instituțiile statului pot accesa din nou documentele. În schimb, MyEterra, inclusiv serviciul […]
18-20 noiembrie 2026 | Ploi cu găleata și vânt puternic în România: Cod Galben la munte în Alba
Ploi cu găleata și vânt puternic în România: Cod Galben la munte în Alba România se află de miercuri, 18 noiembrie 2026, de la ora 10.00, sub influența unui episod de vreme severă, caracterizat prin ploi abundente, intensificări puternice ale vântului și rafale care pot depăși 120 km/h la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor...
Știrea Zilei
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vânt
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de...
Mariana Gligor, tulnicăreasa din Câmpeni – 79 de ani de viață dedicați cântecului moțesc și păstrării tradițiilor din Munții Apuseni
Mariana Gligor, tulnicăreasa din Câmpeni – 79 de ani de viață dedicați cântecului moțesc și păstrării tradițiilor din Munții Apuseni...
Curier Județean
20 noiembrie 2026 | Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională”
Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i...
18 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...