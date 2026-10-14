Surse: Corneliu Mureșan (PSD), în cărți pentru funcția de secretar general al Guvernului Niculescu. Formațiunile politice care ar putea vota noul Executiv / Prefectul de Alba ar urma să rămână în funcție

Corneliu Mureșan este luat în calcul pentru funcția de secretar general al Guvernului, în noul Executiv format în aceste zile de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit unor surse ale ziarulunirea.ro.

Președintele PSD Alba a ocupat în trecut funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, demisionând însă la data de 28 aprilie 2026, după ce a ocupat funcția începând cu 15 decembrie 2025.

Ce miniștri ar urma să aibă noul Guvern

PSD a decis miercuri componența echipei pe care ar urma să o trimită în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Potrivit deciziei luate în ședința conducerii partidului de la Vila Lac, social-democrații ar urma să aibă 11 miniștri în noul Executiv.

Pe lângă numele propuse de social-democrați, portofolii precum Externe, Cultură, Educație sau Energie ar urma să fie conduse de independenți sau tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan.

Formațiunile politice care ar urma să voteze noul Executiv format de Luca Niculescu

PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, PACE, neafiliați și Uniți pentru România (UPR) ar urma să voteze Guvernul Niculescu. Pragul necesar pentru învestirea Guvernului este de 233 de voturi.

Ce se întâmplă cu prefecții și directorii de instituții

Potrivit acelorași surse, prefecții ar urma să rămână în funcții, cel puțin cei care fac parte din PNL, pentru încă minimum șase luni. În aceeași situație s-ar afla și directorii instituțiilor deconcentrate susținuți de PNL.

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