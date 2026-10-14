PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv
PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv
Conducerea partidului PSD a decis miercuri, 14 octombrie, să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice.
În ședința conducerii partidului de la Vila Lac au fost supuse la vot și aprobate mai multe nominalizări pentru viitorul Cabinet, printre care Marian Neacșu, propus pentru funcțiile de ministru de Interne și vicepremier, Alexandru Rogobete, pentru Sănătate, și Florin Barbu, pentru Agricultură, mai notează sursa citată.
Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv:
- Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
- Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
- Ministrul Muncii – Florin Manole
- Ministrul Economiei – Daniel Zamfir
- Ministrul Justiției – Radu Marinescu
- Ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica
- Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa
- Ministrul Mediului – Natalia Intotero
- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu
- Ministrul Apărării – Ștefan Radu Oprea
Sorin Grindeanu, președintele PSD, urmează să susțină în curând o conferință de presă.
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