PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv

Conducerea partidului PSD a decis miercuri, 14 octombrie, să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice.

În ședința conducerii partidului de la Vila Lac au fost supuse la vot și aprobate mai multe nominalizări pentru viitorul Cabinet, printre care Marian Neacșu, propus pentru funcțiile de ministru de Interne și vicepremier, Alexandru Rogobete, pentru Sănătate, și Florin Barbu, pentru Agricultură, mai notează sursa citată.

Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv:

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii – Florin Manole

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa

Ministrul Mediului – Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării – Ștefan Radu Oprea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, urmează să susțină în curând o conferință de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal