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30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone

Meteorologii ANM au emis pentru perioada 30 octombrie, ora 12 – 01 noiembrie, ora 10, o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la altitudini în general de peste 1500 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă.

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Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

COD GALBEN 31 octombrie, ora 05 – 01 noiembrie, ora 10

În intervalul menționat, vor fi ploi însemnate cantitativ în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m.

În zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm.

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