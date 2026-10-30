30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone
30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone
Meteorologii ANM au emis pentru perioada 30 octombrie, ora 12 – 01 noiembrie, ora 10, o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la altitudini în general de peste 1500 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă.
Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.
De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.
În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.
COD GALBEN 31 octombrie, ora 05 – 01 noiembrie, ora 10
În intervalul menționat, vor fi ploi însemnate cantitativ în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m.
În zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.
În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm.
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