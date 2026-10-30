Ilinca Simion, soția președintelui AUR, acuză acte repetate de hărțuire: ,,Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul”

Ilinca Simion, soția președintelui AUR, George Simion, a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 29 octombrie, în care susține că ea și membrii familiei sale ar fi fost ținta mai multor acte de hărțuire și intimidare.

Aceasta afirmă că persoane necunoscute i-ar fi sunat la interfon în timpul nopții, i-ar fi contactat părinții și socrii și ar fi trimis oameni la ușa locuinței sale:

,,ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește.

Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, se arată în mesajul publicat de Ilinca Simion, soția președintelui AUR.

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