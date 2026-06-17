SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
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Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat” Lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia au fost recepționate. Anunțul a fost făcut de edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, printr-o postare pe o rețea de socializare. […]
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat Astăzi, 12 iunie 2026, a fost semnat contractul de finanțare pentru un proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud. Obiectivul general al proiectului „ZONE DE SOCIALIZARE […]
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din […]
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Actualitate
România, cea mai ridicată inflație din UE, de 3 ori peste medie. Fost premier: „Nu vine din import — e made in Romania, produsă de politica fiscală și cea monetară”
România, cea mai ridicată inflație din UE, de 3 ori peste medie. Fost premier: „Nu vine din import — e...
AMENZI de peste 78.000 de lei în 5 ore în urma unei acțiuni a Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, inclusiv în Alba: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 78.000 de lei în 5 ore în urma unei acțiuni a Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu...
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VIDEO | Fermieri din județul Alba, PROTEST la Instituția Prefectului. S-au săturat de pagubele provocate de atacurile animalelor sălbatice: „Nu există zi să nu fie un atac”
Fermieri din întreg județul Alba, PROTEST la Instituția Prefectului. S-au săturat de pagubele provocate de atacurile animalelor sălbatice: „Nu există...
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în ciuda eforturilor făcute și la nivelul Guvernului”
Directorul Fabricii de Arme Cugir, despre neplata salariilor și greva spontană: „Nu am avut disponibilitățile bănești să le plătim, în...
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FOTO | Emir Kotan și Marius Nițu, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, experiențe valoroase la ASTROFEST 2026, cel mai mare festival de știință din România
Emir Kotan și Marius Nițu, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, experiențe valoroase la ASTROFEST 2026, cel mai mare...
27 iunie 2026 | Theodor Paleologu, la Palatul Principilor Transilvaniei. Conferință și prezentare de carte: „Ce ne facem cu atâția proști?”
Theodor Paleologu, la Palatul Principilor Transilvaniei. Conferință și prezentare de carte: „Ce ne facem cu atâția proști?” Centrul Cultural Palatul...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
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Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...