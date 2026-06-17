Politică Administrație

SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL

Cătălin Predoiu și-a dat demisia miercuri, 17 iunie 2026, din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse din partid citate de News.ro. Acesta s-a poziționat în sprijinul premierului desemnat Adrian Veștea.

Demisia a intervenit în contextul în care conducerea PNL s-a reunit în Parlament pentru a discuta posibilitatea convocării unui Congres, în cadrul căruia ar putea fi sancționați membrii care au susținut formarea Guvernului condus de Adrian Veștea.

Anterior, Cătălin Predoiu declarase, după desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan, că soluția pentru depășirea crizei politice ar fi un compromis, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției pe o perioadă determinată, până în iunie 2027, când expiră mandatul asumat inițial de PNL pentru conducerea guvernării.

El susținea că această abordare nu reprezintă o renunțare la deciziile anterioare, ci o adaptare la contextul actual, în care este nevoie urgentă de un guvern funcțional, urmând ca PNL să revină în opoziție ulterior, pentru a-și consolida poziția.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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