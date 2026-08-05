Foto | După 16 ani la catedră, albaiulianca Anca Farkas-Rusu schimbă paradigma educației: „Education with Style®” aduce școala, dezvoltarea personală și coachingul în aceeași echipă

După 16 ani la catedră, albaiulianca Anca Farkas-Rusu schimbă paradigma educației: „Education with Style®” aduce școala, dezvoltarea personală și coachingul în aceeași echipă

După 16 ani la catedră, învățătoarea Anca Farkas-Rusu dezvoltă Education with Style® – un concept educațional care îmbină educația, dezvoltarea personală și coachingul pentru copii și părinți.

Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu Anca Farkas-Rusu despre această inițiativă inovatoare.

– Cine este Anca Farkas-Rusu?

Sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, iar de peste 16 ani am privilegiul de a lucra zi de zi alături de copii. În toți acești ani am înțeles că educația înseamnă mult mai mult decât transmiterea unor informații. Înseamnă încredere, relații, răbdare și adulți care cred în potențialul fiecărui copil.

Din dorința de a sprijini și mai bine copiii și familiile lor, m-am specializat în coaching pentru copii și părinți, completând experiența acumulată la catedră.

– Ce este Education with Style®?

Education with Style® este proiectul meu educațional, care funcționează în Alba Iulia de aproape patru ani. A început ca un afterschool, iar în această perioadă sute de copii i-au trecut pragul.

Astăzi, proiectul evoluează. Pe lângă sprijinul educațional, am integrat dezvoltarea personală și coachingul pentru copii și părinți, oferind un concept complet, construit în jurul întregii familii.

Education with Style® este și marcă înregistrată la OSIM, un pas firesc în dezvoltarea unui proiect în care cred și pe care îmi doresc să îl construiesc pe termen lung.

– De ce ați ales coachingul?

În urmă cu aproximativ trei ani am început să le vorbesc albaiulienilor, chiar prin intermediul presei locale, despre ce înseamnă coachingul și despre beneficiile pe care le poate aduce copiilor și părinților.

Experiența de la clasă mi-a confirmat ceea ce simțeam deja: un copil care se simte ascultat, înțeles și încrezător în propriile forțe învață mai ușor, iar un părinte care se simte sprijinit poate face diferența în viața copilului său.

– Cui se adresează proiectul?

În acest an, programul educațional este dedicat copiilor care încep clasa pregătitoare, deoarece din această toamnă voi prelua și eu o clasă pregătitoare la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

În același timp, organizez sesiuni și întâlniri dedicate tuturor părinților care își doresc mai multă încredere, echilibru și sprijin în relația cu propriii copii, indiferent dacă sunt din Alba Iulia sau din alte localități.

– Ce face diferit Education with Style®?

Cred că educația și dezvoltarea personală trebuie să meargă împreună.

Programul îmbină consolidarea materiei școlare cu activități de dezvoltare personală, în care copiii își dezvoltă încrederea în sine, comunicarea, autonomia și inteligența emoțională.

Pentru mine, succesul unui copil nu înseamnă doar rezultate bune la școală, ci și bucuria de a învăța și curajul de a avea încredere în propriile forțe.

– De ce lucrați și cu părinții?

Pentru că educația începe acasă.

Pe lângă rolul de profesor, sunt și mamă, iar zi de zi mă confrunt cu aceleași provocări, întrebări și emoții pe care le trăiesc foarte mulți părinți. Știu cum este să îți dorești să faci tot ce este mai bine pentru copilul tău și, uneori, să te întrebi dacă faci suficient.

Tocmai de aceea am ales să mă specializez în coaching pentru părinți și copii. Cred că cele mai frumoase rezultate apar atunci când profesorul și părintele formează o echipă.

Îmi doresc ca fiecare părinte care îmi trece pragul să simtă că nu este judecat, ci înțeles și sprijinit. Pentru că și eu sunt, înainte de toate, un părinte care învață în fiecare zi.

– Care este misiunea dumneavoastră?

Misiunea mea este să construiesc o punte între școală și familie.

Îmi doresc să creez un loc în care copiii să vină cu drag, iar părinții să găsească sprijin, încredere și soluții practice pentru provocările pe care le întâlnesc.

Cred cu tărie că atunci când profesorii și părinții lucrează împreună, copiii cresc mai încrezători, mai echilibrați și mai pregătiți pentru viață.

– Ce mesaj aveți pentru albaiulieni?

În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor părinților care mi-au oferit încrederea lor în acești ani. Fără copiii care mi-au trecut pragul clasei și al afterschool-ului, fără părinții care m-au recomandat și care au crezut în mine, probabil că nu aș fi fost aici astăzi.

Părinții cu care am lucrat pot confirma că, dincolo de rezultatele școlare, am încercat întotdeauna să formez copii încrezători, echilibrați și fericiți și să fiu un sprijin real pentru familiile lor.

Education with Style® reprezintă continuarea firească a acestui drum și îi invit cu drag pe toți părinții care își doresc un partener de încredere în educația copiilor lor să ne cunoască.

Pe lângă activitatea desfășurată la școală și în cadrul Education with Style®, încerc să fiu aproape de cât mai multe familii și prin mediul online. Mă puteți găsi pe TikTok și YouTube – „Prof & Coach Anca”, unde creez constant conținut educațional pentru părinți, copii și profesori, cu sfaturi practice, idei și resurse pe care le pot aplica imediat în viața de zi cu zi.

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în toți acești ani. Fără voi, Education with Style® nu ar fi devenit ceea ce este astăzi. Îmi doresc să continuăm să construim împreună o comunitate în care copiii cresc cu încredere, iar părinții simt că nu sunt singuri pe acest drum.

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