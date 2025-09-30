Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul

Supermarket Penny într-o comună din Alba

Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru un proiect care vizează realizarea unui supermarket Penny în comuna Jidvei.

Noul supermarket ar urma să fie realizat pe un teren cu suprafața de 6.100 de metri pătrați.

Suprafața construită va fi de aproape 1.500 de metri pătrați.

BILANȚ TERITORIAL PROPUS SI INDICATORI URBANISTICI:

Suprafața construită propusă: 1469,50m²

Circulații auto: 1528,85m²

Circulații pietonale: 363,10m²

Parcări pavate: 893,00m²

Spațiu verde amenajat: 1845,55m²

Suprafața teren: 6100,00m²

P.O.T. = 24,09% C.U.T. = 0,24

Valoarea investiției este 5 milioane de lei, fără TVA.

Perioada de implementare propusă este de maximum 12 luni.

Centrul comercial propus este o construcţie monobloc.

Structura de rezistenţă va fi alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din

beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

La lucrările de construcţii se vor folosi numai materiale de construcţie agrementate.

Supermarketul Penny de la Jidvei ar urma să fie edificat pe strada Morii, nr. 5.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI