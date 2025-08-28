Superliga Alba pleacă la drum în weekend, cu un derby la Galtiu: Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș

Superliga Alba pleacă la drum în weekend, sâmbătă, 30 august, cu un derby la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș

Superliga Alba, ediția 2025/2026 are prima rundă în 30 august 2025, iar în programul etapei inaugurale este un derby, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș.

Programul primei etape este următorul:

*sâmbătă, 30 august, ora 11.00: Inter Unirea – Performanța Ighiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș;

ora 18.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos (la Săsciori), AFC Micești – Sportul Câmpeni, Spicul Daia Română – Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea – CS Zlatna, Viitorul Vama Seacă – stă.

Comparativ cu ediția precedentă au dispărut, de pe a patra scenă, Hidro Mecanica Șugag (a promovat în Liga 3), Academia Șona și Limbenii Limba (s-au înscris în Liga 4), Energia Săsciori și Voința Stremț (care nu mai activează la nivel de seniori, după foarte mulți ani), noutățile numindu-se nou-promovatele ACS Oiedjea și Sportul Câmpeni, plus Școala de Fotbal Valea Frumoasei (la cerere, venită din fosta Liga 5). În această stagiune, la nivel de seniori, în Alba fotbalul amator va fi structurat, în premieră, sub forma a trei eșaloane competiționale, Superliga (fosta Liga 4), Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon) și Liga 5 (campionat nou apărut).

La finalul ediției 2025/2026, promovează în SuperLigă, campioana din Liga 4, cu condiția să se înscrie în ediția viitoare cu două grupe de juniori. Începând cu ediția 2026-2027 SuperLiga va fi formată din 12 echipe, astfel că: vor retrograda în Liga 4 la finalul ediției 2025/2026, ultimele două clasate din SuperLigă, dacă echipa campioană din Liga 4 se va înscrie în SuperLigă, sau doar ultima, dacă echipa campioană a SuperLigii va promova în Liga 3 și nu va retrograda nici o echipă din Liga 3.

