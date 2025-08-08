Superliga Alba, cu 13 echipe, în ediția 2025/2026. În prima etapă, derby Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș

Superliga Alba, ediția 2025/2026 are prima rundă în 30 august 2025, iar în programul etapei inaugurale este un derby, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș.

În această stagiune, la nivel de seniori, în Alba fotbalul amator va fi structurat, în premieră, sub forma a trei eșaloane competiționale, Superliga (fosta Liga 4), Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon) și Liga 5 (campionat nou apărut).

Programul primei etape, stabilit astăzi la sediul AJF Alba: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos (la Săsciori), Inter Unirea – Performanța Ighiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș, AFC Micești – Sportul Câmpeni, Spicul Daia Română – Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea – CS Zlatna, Viitorul Vama Seacă – stă.

Comparativ cu ediția precedentă au dispărut, de pe a patra scenă, Hidro Mecanica Șugag (a promovat în Liga 3), Academia Șona și Limbenii Limba (s-au înscris în Liga 4), Energia Săsciori și Voința Stremț (care nu mai activează la nivel de seniori, după foarte mulți ani), noutățile numindu-se nou-promovatele ACS Oiedjea și Sportul Câmpeni, plus Școala de Fotbal Valea Frumoasei (la cerere, venită din fosta Liga 5).

