Superliga Alba, cu 13 echipe, în ediția 2025/2026. În prima etapă, derby Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș
Superliga Alba, ediția 2025/2026 are prima rundă în 30 august 2025, iar în programul etapei inaugurale este un derby, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș.
În această stagiune, la nivel de seniori, în Alba fotbalul amator va fi structurat, în premieră, sub forma a trei eșaloane competiționale, Superliga (fosta Liga 4), Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon) și Liga 5 (campionat nou apărut).
Citește și: Fotbalul amator din Alba, cu 3 eșaloane competiționale în ediția 2025/2026 | În SuperLigă – 13 echipe, în Liga 4 – 12 formații, în Liga 5 – 20 de participante
Programul primei etape, stabilit astăzi la sediul AJF Alba: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos (la Săsciori), Inter Unirea – Performanța Ighiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș, AFC Micești – Sportul Câmpeni, Spicul Daia Română – Fortuna Lunca Mureșului, ACS Oiejdea – CS Zlatna, Viitorul Vama Seacă – stă.
Comparativ cu ediția precedentă au dispărut, de pe a patra scenă, Hidro Mecanica Șugag (a promovat în Liga 3), Academia Șona și Limbenii Limba (s-au înscris în Liga 4), Energia Săsciori și Voința Stremț (care nu mai activează la nivel de seniori, după foarte mulți ani), noutățile numindu-se nou-promovatele ACS Oiedjea și Sportul Câmpeni, plus Școala de Fotbal Valea Frumoasei (la cerere, venită din fosta Liga 5).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)
Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, vizitatorii s-au impus cu 2-1 (1-1) Cele două divizionare terțe s-au întâlnit într-o partidă de verificare, adjudecată de formația din „Mica Romă”, golul victoriei fiind înscris de Macarie, prima reușită în „galben-albastru” Citește și: Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 2-2 (1-2) […]
În Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr, reeditarea duelului de anul trecut! „Alb-negrii”, iarăși duel cu divizionara secundă
În turul al treilea al Cupei României, CSM Unirea Alba Iulia va întâlni divizionara secundă CSC Șelimbăr, într-o reeditare a duelului de anul trecut, tot în această fază a compețiției Echipa condusă de Alexandru Pelici va juca miercuri, 13 august, la ora 17.30, cu CSC Șelimbăr, oponenta pe care a învins-o în 2024, scor 2-1 […]
Campioana Volei Alba Blaj, noutăți în lotul 2025/2026: Diana Vereș și Eva Vizitiu, internaționalele „tricolore”, pe postul de libero!
Campioana Volei Alba Blaj își prezintă lotul cu care va aborda stagiunea 2025/2026, iar pe postul de libero se vor regăsi Diana Vereș (titulară în reprezentativa României) și Eva Vizitiu (o speranță a voleiului autohton). Comparativ cu sezonul anterior, Diana Vereș (foto dreapta) continuă la echipa din „Mica Romă”, a venit Eva Vizitiu (foto stânga), […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul amână cu cinci luni tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale de sănătate, la un pas de blocaj
Guvernul Bolojan amână până la sfârșitul anului tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili. Tratamente vitale pentru pacienții din programele naționale...
Peste 100 de camere video amplasate de CNAIR pentru controlul rovinietei. LISTA completă a dispozitivelor din județul Alba
Peste 100 de camere video au fost amplasate de CNAIR pe drumurile din România pentru controlul rovinietei. LISTA completă a...
Știrea Zilei
VIDEO | A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina la cel mai așteptat eveniment al anului
A început Truck Tuning Art 2025: Peste 300 de camioane au ajuns în Cetatea Alba Carolina Truck Tuning Art 2025...
UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu
Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
Curier Județean
VIDEO | La Blaj continuă în ritm alert lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru persoane vârstnice: „Crește ca Făt-Frumos din poveste!”
La Blaj continuă lucrările la Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, pentru...
Pompierii, alertați după ce într-o locuință din Cugir o oală cu mâncare a fost uitată pe foc
Pompierii, alertați după ce într-o locuință din Cugir o oală cu mâncare a fost uitată pe foc Un incendiu s-a...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...