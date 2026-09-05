Sport

SuperLiga Alba: Inter Unirea și CS Ocna Mureș, remiză spectaculoasă în duelul orgoliilor | CSM Sebeș, maximum de puncte după succesul de la Daia Română

Dan HENEGAR

Publicat

acum 36 de minute

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SuperLiga Alba: Inter Unirea și CS Ocna Mureș, remiză spectaculoasă în duelul orgoliilor | CSM Sebeș, maximum de puncte după succesul de la Daia Română din runda secundă

Inter Unirea și CS Ocna Mureș, remiză spectaculoasă în duelul orgoliilor, scor 3-3, după 2-0 și 2-3 | CSM Sebeș, maximum de puncte după succesul de la Daia Română, vizitatorii au întors scorul

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*Inter Unirea – CS Ocna Mureș 3-3 (2-2)

Derby local spectaculos (de la 2-0, la 2-3 și 3-3) între reprezentantele localităților învecinate, cu o primă repriză spectaculoasă și dublă Chișu împotriva fostei echipe, la fel fiind și în cazurile lui A. Bălan (pentru ocnamureșeni) și Paleoca (a punctat împotriva grupării unde a activat). A doua deplasare la rând pentru „Soda dragă”, care a revenit de la 0-2 și a condus cu 3-2, egalarea venind din penalty, în minutul 89, o fază contestată de vizitatori! În ediția anterioară, formația din Curbă s-a impus în ambele dispute, 3-0 și 2-1, în ultima etapă.

*Spicul Daia Română – CSM Sebeș 1-2 (1-0)

Vizitatorii au realizat a doua victorie consecutivă, după ce au revenit pe tabelă, egalarae survenind din penalty-ul transformat de „italianul” M. Găldean (cel care la 16 ani juca la CSM Sebeș, la ultima promovare în Liga 3!). Al doilea joc acasă pentru dăieni, primul după tragicul deces al mijlocașului Denis Morea, într-un accident rutier.

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CSM Aiud;

*Industria Galda de Jos – Academia Șona;

*Viitorul Sântimbru – Performanța Ighiu

Foto: CSM Sebeș și CS Ocna Mureș

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