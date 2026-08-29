Foto | CSM Aiud a disputat primul meci oficial pe teren propriu în SuperLiga: ,,Am trăit împreună un moment pe care Aiudul îl aștepta de ani de zile”
CSM Aiud a disputat primul meci oficial pe teren propriu în SuperLiga: ,,Am trăit împreună un moment pe care Aiudul îl aștepta de ani de zile”
CSM Aiud a disputat astăzi, 29 august 2026, primul meci în SuperLiga în fața unei asistențe numeroase, peste 500 de spectatori.
Scorul final a fost CSM Aiud – CS Ocna Mureș 1-4 (1-2) după un duel al orgoliilor din istorie.
Cu această ocazie, edilul din Aiud, Dragoș Crișan a publicat următorul mesaj pe o rețea de socializare:
Primar: Sentimentul de astăzi este copleșitor și greu de descris în cuvinte
,,Sportul renaște acasă, la Aiud. Sentimentul de astăzi este copleșitor și greu de descris în cuvinte. Am trăit împreună un moment pe care Aiudul îl aștepta de ani de zile: CSM Aiud a disputat primul meci oficial pe teren propriu în SuperLiga.
Am văzut emoție, am văzut oameni uniți și am simțit din nou acel sentiment de apartenență pe care doar sportul îl poate crea. Pentru mine, nu este doar începutul unui sezon. Este începutul unui nou capitol pentru sportul aiudean.
După ani de așteptare, Aiudul are din nou o echipă, are o nouă speranță și are un drum pe care trebuie să îl construim împreună.
Și cred că suntem cu toții profund responsabili de ceea ce va urma. De viitorul acestei echipe, de viitorul clubului și, mai ales, de viitorul copiilor și tinerilor care vor veni după noi și care trebuie să găsească aici un loc în care să viseze, să muncească și să facă performanță.
Eu cred în sportul aiudean. Cred în această echipă. Cred în oamenii care pun suflet și cred că împreună putem face ca această poveste să fie doar începutul.”, a scris Dragoș Crișan.
CSM Aiud se află într-un amplu proces de formare, conducerea clubului mizând pe un lot în care tinerețea și experiența să se completeze. Potrivit reprezentanților clubului, echipa este construită în jurul unui nucleu de tineri jucători, cărora li se alătură 8-9 fotbaliști cu experiență la nivelul Ligii a IV-a.
„Credem că această combinație dintre tinerețe, ambiție și experiență va pune bazele unei echipe competitive și de viitor”, au transmis oficialii CSM Aiud.
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