SuperLiga Alba, etapa a șasea: CS Zlatna, piedică pentru liderul CS Ocna Mureș – care a pierdut primele puncte!

SuperLiga Alba: surpriza rundei a șasea – CS Zlatna, piedică pentru liderul CS Ocna Mureș – care a pierdut primele puncte!

CS Zlatna a reușit surpriza rundei remizând în deplasare cu CS Ocna Mureș, liderul care astfel a pierdut primele puncte stagionale, după 5 partide adjudecate. Un rezultat care convine de minune urmăritoarelor Viitorul Sântimbru și Performanța Ighiu. De asemenea, Inter Petrila continuă imbatabilitatea și a urcat pe locul 4. Să notăm și primul punct din acest sezon cucerit de „lanterna roșie” Fortuna Lunca Mureșului.

*Performanța Ighiu – ACS Oiejdea 5-0 (0-0).

Amfitrionii s-au dezlănțuit la reluare, dublă Gavrilă, și au realizat a patra victorie consecutivă fără gol primit. Nou-promovata, la primul meci în care nu a înscris, a pierdut al treilea joc succesiv, înregistrând cea mai drastică înfrângere;

*Viitorul Sântimbru – AFC Micești 5-2 (2-1) Formația din Galtiu a urcat pe locul secund, profitând de faptul că Industria Galda de Jos a stat. Sântimbrenii au 5 jocuri imbatabile (13 puncte) și două succese consecutive, iar miceștenii au pierdut al cincilea duel la rând, însă au punctat după 4 runde. Duble pentru Șușu (gazde) și Mihălțan (oaspeți);

*Inter Unirea – Viitorul Vama Seacă 2-1 (0-0) Formația din Curbă continuă seria excelentă, impunându-se în duelul orgoliilor locale, prin dubla lui A. Sas. Oaspeții au deschis scorul însă au suferit al patrulea eșec consecutiv.

*Sportul Câmpeni – Fortuna Lunca Mureșului 2-2 (0-0) Partidă interesantă, cu toate golurile înscrise după pauză, oaspeții egalând în două rânduri;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șureanu Săsciori) – Spicul Daia Română 0-2 (0-0)

Manolache (de la gazde) a fost eliminat în minutul 40. Dăienii au profitat de superioritatea numerică și au învins după două eșecuri;

*CS Ocna Mureș – CS Zlatna 1-1 (0-0) Ocnamureșenii au făcut un mare pas greșit, după o partidă în care au ratat o sumedenie de ocazii.

*Industria Galda de Jos – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 11 octombrie, ora 16.00: CS Zlatna – Performanța Ighiu, ACS Oiejdea – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, AFC Micești – Industria Galda de Jos, Fortuna Lunca Mureșului – CS Ocna Mureș, Spicul Daia Română – Inter Unirea, Viitorul Vama Seacă – Viitorul Sântimbru, Viitorul Vama Seacă – stă.

Clasament: 1. CS Ocna Mureș 16 (23-7), 2. Viitorul Sântimbru 13 (17-7), 3. Performanța Ighiu 12 (13-8), 4. Inter Unirea 12 (11-6), 5. Industria Galda 10 (19-4), 6. Spicul Daia Română 9 (14-7), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 7 (9-10), 8. Sportul Câmpeni 7 (12-18), 9. CS Zlatna 5 (7-15), 10. ACS Oiejdea 4 (8-18), 11. Viitorul Vama Seacă 3 (5-15), 12. AFC Micești 3 (4-23), 13. Fortuna Lunca Mureșului 1 (7-16).

