SuperLiga Alba, etapa a șasea: Performanța Ighiu și Viitorul Sântimbru, victorii clare | Trupa din Galtiu a ajuns pe locul secund

SuperLiga Alba, etapa a șasea: Performanța Ighiu și Viitorul Sântimbru, victorii clare acasă. Trupa din Galtiu a ajuns pe locul secund

CS Ocna Mureș are maximum de puncte înaintea rundei, iar Inter Unirea nu a cunoscut gustul insuccesului

*Performanța Ighiu – ACS Oiejdea 5-0 (0-0)

Amfitrionii s-au dezlănțuit la reluare, dublă Gavrilă, și au realizat a patra victorie consecutivă fără gol primit. Nou-promovata, la primul meci în care nu a înscris, a pierdut al treilea joc succesiv, înregistrând cea mai drastică înfrângere;

*Viitorul Sântimbru – AFC Micești 5-2 (2-1)

Formația din Galtiu a urcat pe locul secund, dublă Șușu, profitând de faptul că Industria Galda de Jos a stat. Sântimbrenii au 5 jocuri imbatabile (13 puncte) și două succese consecutive, iar miceștenii au pierdut al cincilea duel la rând, însă au punctat după 4 runde (dublă Mihălțan)

Ora 16.30:

Inter Unirea – Viitorul Vama Seacă;

*Sportul Câmpeni – Fortuna Lunca Mureșului;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Spicul Daia Română;

*CS Ocna Mureș – CS Zlatna;

*Industria Galda de Jos – a stat.

