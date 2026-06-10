Gala Poeziei Române Contemporane și Stand Up Poetry, în premieră în cadrul Târgului de cArte Alba Transilvana. de la Alba Iulia

În perioada 19-21 iunie 2026, la Alba Iulia va avea loc cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana. Și în acest an, organizatorii, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, împreună cu partenerii, propun publicului o paletă largă de manifestări culturale, menite să atragă un public cât mai variat.

Festivitatea de deschidere a Târgului de cArte Alba Transilvana va avea loc în ritmuri de fanfară și glasurile copiilor de la Daia Română și Bucium, vineri, 19 iunie 2026, ora 10:00, pe Esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

În fiecare dintre cele trei zile ale târgului de carte cei prezenți pot vizita standuri cu vânzare de carte, pot participa la ateliere creative, lansări de carte, pot vizita expoziții și participa la spectacole de teatru, muzică și recitaluri de poezie.

Pentru prima dată, în cadrul Târgului de cArte Alba Transilvana vor avea loc două evenimente de marcă ale poeziei românești: Gala Poeziei Române Contemporane și Stand Up Poetry.

Programul fiecărei zile culminează cu conferințe relevante și concerte de înaltă ținută artistică. Invitații speciali ai acestei ediții sunt scriitorii Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan T. Morar, Ioan Cristescu – managerul Muzeului Național al Literaturii Române, Doina Banciu – președinta Academiei Oamenilor de Știință din România și muzicienii Mircea Vintilă & Jul Baldovin, A.G. Weinberger & The Vagabonds și Bosquito.

Organizatorii Târgului de cArte Alba Transilvana din acest an sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, iar parteneri în organizare sunt: Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor, Palatul Copiilor Alba Iulia, Grupul Skepsis și centrele culturale din județul Alba.

Târgul de cArte Alba Transilvana va fi deschis zilnic, între orele 10:00 și 21:00, pe Esplanada Muzeului Național al Unirii.

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