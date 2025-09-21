SuperLiga Alba, etapa a patra: CS Ocna Mureș, lider cu maximum de puncte! Primele victorii pentru Sportul Câmpeni și Scoala de Fotbal Valea Frumoasei

SuperLiga Alba, etapa a patra: CS Ocna Mureș, lider cu maximum de puncte! Primele victorii realizate de Sportul Câmpeni și Scoala de Fotbal Valea Frumoasei

Înaintea jocurilor de seniori din weekend, organizate de AJF Alba, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, fost echipier al formației Viitorul Vama Seacă (a mai jucat la Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj), decedat în USA în urma unui tragic incident (se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți).

Revenind la disputele din această etapă, în derby-ul de la Ocna Mureș s-au impus gazdele, „Soda dragă” având maximum de puncte. Spicul Daia Română a suferit primul eșec stagional și a părăsit podiumul.

Se remarcă remiza de la Unirea, unde Inter a rămas imbatabilă după confruntarea cu Viitorul Sântimbru, echipa din Galtiu fiind la prima remiză a sezonului. Fortuna Lunca Mureșului este „lanternă roșie”, cu eșecuri pe linie, iar ACS Oiejdea a pierdut primul joc. În această etapă au spart gheața Sportul Câmpeni și Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șureanu Săsciori), cu primele succese. Rezultate:

*CS Ocna Mureș – Spicul Daia Română 2-1 (1-0): Socaci (MVP-ul partidei), Grecu/ D. Comșa (a egalat în repriza a doua). Două cartonașe roșii acordate în actul secund, Coman (CS Ocna Mureș, 62) și Fl. Schiau (Spicul, 81). Gazdele s-au impus în ultimele secvențe, la finele unui meci pe muchie de cuțit, în care au irosit un penalty prin Coltor (5);

*Performanța Ighiu – Viitorul Vama Seacă 2-0 (1-0: Gavrilă (27), Potopea (49);

*Sportul Câmpeni – ACS Oiejdea 4-2;

*Industria Galda de Jos – Fortuna Lunca Mureșului 4-1

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – AFC Micești 3-0, au punctat F. Marcu, Todescu, Nazarie. Vizitatorii, la al treilea insucces consecutiv, fără a înscrie;

*Inter Unirea – Viitorul Sântimbru 1-1 (0-0): L. Dan (59)/ Șușu (69). Sunt 3 formații care nu au pierdut, CS Ocna Mureș și Industria Galda – primele două clasate, plus echipa din „curbă”. Runda viitoare, un derby între Viitorul Sântimbru și Industria Galda.

