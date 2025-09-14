FOTO | CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba

CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba

CS Ocna Mureș este după trei etape lider cu punctaj maxim în SuperLiga de fotbal din județul Alba.

În runda a treia, „Soda dragă” s-a impus cu 6-2 în meciul din deplasare cu Viitorul Vama Seacă. Diferența s-a făcut în repriza secundă, la pauză scorul fiind egal, 2-2. Claudiu Coltor și Neluțu Cociș au marcat câte trei goluri pentru învingători.

Locul secund este ocupat acum de Industria Galda, care a încheiat la egalitate, 2-2, partida din deplasare cu Inter Unirea. Este primul meci din campionat în care găldenii nu obțin toate cele trei puncte puse în joc.

Viitorul Sântimbru a acumulat 6 puncte, la fel ca Spicul Daia Română, care e pe locul 3 și o precede în ierarhie, impunându-se în etapa a 3-a, la Galtiu, cu 2-1, în duelul cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori).

În uvertura etapei, în nocturnă, pe Stadionul „Minaur”, CS Zlatna a dispus cu 2-0 de Fortuna Lunca Mureșului.

Scoruri-fluviu s-au consemnat în partidele de la Micești și Daia Română: AFC Micești – Performanța Ighiu 0-6 și Spicul Daia Română – Sportul Câmpeni 7-0.

De altfel, Sportul Câmpeni și Fortuna Lunca Mureșului au înfrângeri pe linie.

