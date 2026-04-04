SuperLiga Alba, etapa 16: ȘF Valea Frumoasei a dat lovitura: a învins liderul Viitorul Sântimbru! Luptă încinsă la vârf, Industria Galda – la un punct în spate!

SuperLiga Alba, etapa 16: Școala de Fotbal Valea Frumoasei a dat lovitura: a învins liderul Viitorul Sântimbru! Luptă încinsă la vârf, Industria Galda – la un punct în spate!
Școala de Fotbal Valea Frumoasei a dat lovitura, a câștigat primul meci din retur și a învins liderul Viitorul Sântimbru, echipă venea după 10 victorii consecutive. Un rezultat care a dinamizat lupta la vârf, Industria Galda de Jos apropiindu-se la un singur punct de prima poziție!
Citește și: SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria!
*Industria Galda de Jos – Inter Unirea 3-2 (1-1): Frențiu (15), V. Domșa (77), Cioară (88)/ Onișor (33), Paleoca (90).
Confruntare interesantă în derby-ul etapei, între echipe clasate pe podium. Pentru vizitatori a egalat în primul mitan antrenorul Cristian Onișor. Găldenii au strâns 10 meciuri imbatabile, cu 26 de puncte pentru elevii lui Paul Ciucă, între buturi fiind Nicoară, jucător de câmp (!);
*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Sântimbru 2-1 (0-1): Gavriluță (47), Nazarie (48)/ Lupșan (41).
Incredibil succes al formației din Săsciori, care a întors rezultatul în câteva zeci de secunde și a furnizat o imensă surpriză. Asta mai ales că a jucat în inferioritate numerică aproape o jumătate de oră, eliminat Mian (64), și venea după 4 insuccese la rând. Liderul a contestat vehement maniera de arbitraj, invocând că gazdele au înscris golul secund dintr-o poziție de ofsaid, plun neacordarea a încă unui cartonaș roșu;
*Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș 1-1 (1-0): Aslău (8)/ Csegoldi (90+7).
În partida disputată pe „Pielarul” (inițial a fost programată la Galtiu), ocnamureșenii au egalat la ultimele secvențe. Dăienii au 5 jocuri fără eșec (11 puncte);
*Fortuna Lunca Mureșului – CS Zlatna 0-0.
A doua remiză albă consecutivă reușită de zlătneni, într-un duel al formațiilor vecine în ierarhie și angrenate în lupta din subsol;
*ACS Oiejdea – Sportul Câmpeni 5-1 (3-1): Macarie (15), Cîndea (27), Boldi (30), Ad. Pleșa (65), Drăgoi (90, autogol)/ Motora (4).
Gazdele, veneau după 3 eșecuri succesive, iar „lanterna roșie” a pierdut al optulea joc la rând;
*Performanța Ighiu – AFC Micești 0-0.
O altă surpriză a acestei runde în care două jocuri s-au încheiat fără goluri, iar oaspeții au strâns 3 puncte.
Etapa viitoare: *sâmbătă, 18 aprilie, ora 11.00: CS Ocna Mureș – ACS Oiejdea (în tur, 5-1), Performanța Ighiu – Spicul Daia Română (4-0); ora 17.00: Viitorul Sântimbru – Inter Unirea (1-1), Fortuna Lunca Mureșului – Industria Galda de Jos (1-4), Sportul Câmpeni – CS Zlatna (3-5), AFC Micești – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (0-3).
Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 37 (61-16), 2. Industria Galda 36 (51-11), 3. Inter Unirea 31 (37-15), 4. CS Ocna Mureș 29 (42-22), 5. Performanța Ighiu 29 (32-14), 6. Spicul Daia Română 27 (40-19), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 23 (21-25), 8. Fortuna Lunca Mureșului 15 (29-40), 9. ACS Oiejdea 14 (24-48), 10. CS Zlatna 13 (17-42), 11. AFC Micești 10 (16-47). 12. Sportul Câmpeni 7 (17-55). Viitorul Vama Seacă s-a retras.
VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo
VIDEO | Volei Alba Blaj, triumf pentru al doilea an consecutiv în Cupa României la volei feminin: Finală-thriller cu Dinamo Volei Alba Blaj, campioana României, a reușit să cucerească Cupa României al doilea an la rând, chiar în „Mica Romă”, după 3-2 (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17) cu Dinamo. A fost un meci nebun, „thriller”, decis […]
VIDEO: SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut
SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, în „Alba Blaj” Arena! Revanșa zălăuanilor, după finala pierdută anul trecut, 3-1 cu Corona Brașov În finala Cupei României la masculin, Corona Brașov – SCM Zalău 1-3 (25-20, 25-27, 14-25, 23-25). În „Alba Blaj” Arena a fost o atmosferă senzațională, cele două finaliste având alături galerii […]
VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14!
CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, în amintirea gloriei de altădată! Alba și Liga 2: 38… 25… 14! CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri fiind angrenată în cursa pentru accedrea în eșalonul secund. „Alb-negrii” sunt pe poziția a doua în play-off, la 3 puncte […]
