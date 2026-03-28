SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria Galda de Jos!
Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat în ierarhie după a zecea victorie consecutivă, asta după ce Industria Galda de Jos a remizat la Zlatna, gazdele furnizând surpriza startului de retur.
*Inter Unirea – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 3-1 (0-1). Formația din curbă se menține pe podium și a reușit primul succes din retur, după o „remontada” extraordinară în actul secund (ultima reușită, juniorul Csulok, din 2008). Vizitatorii au înregistrat al patrulea insucces consecutiv, iar Inter a câștigat al cincilea meci la rând în fața fanilor;
*Viitorul Sântimbru – Performanța Ighiu 2-0 (0-0). Formația diin Galtiu s-a impus în derby-ul rundei, al zecelea joc la rând adjudecat de elevii lui Adrian Bicheși;
*ACS Oiejdea – Fortuna Lunca Mureșului 1-5 (1-0). La reluare, „remontada” pentru vizitatori, cu triplă Oniga și dublă Gilyen. Gazdele, al treilea eșec sucecsiv;
*CS Zlatna – Industria Galda de Jos 0-0. Supriza primăverii pe Ampoi, aurarii s-au răzbunat după acel 0-8 din tur. Regrete pentru găldeni chiar dacă au 9 meciuri imbatabile (23 de puncte);
*Sportul Câmpeni – Spicul Daia Română 0-6 (0-1). Dăienii sunt la al treilea meci succesiv adjudecat, iar „lanterna roșie” a pierdut al șaptelea joc la rând;
*AFC Micești – CS Ocna Mureș 1-5 (0-4)„Soda dragă”, cadou pentru aniversarea antrenorului Romeo Arinar, cu duble Coltor și Cociș.
Etapa viitoare: *sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Sântimbru (în tur, 1-2), Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș (1-2), Fortuna Lunca Mureșului – CS Zlatna (0-2), Industria Galda de Jos – Inter Unirea (2-2), ACS Oiejdea – Sportul Câmpeni (2-4), Performanța Ighiu – AFC Micești (6-0).
Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 37 (60-14), 2. Industria Galda 33 (48-9), 3. Inter Unirea 31 (35-12), 4. CS Ocna Mureș 28 (41-21), 5. Performanța Ighiu 28 (32-14), 6. Spicul Daia Română 26 (39-18), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 17 (19-24), 8. Fortuna Lunca Mureșului 14 (29-40), 9. CS Zlatna 12 (17-42), 10. ACS Oiejdea 11 (19-47), 11. AFC Micești 9 (16-47). 12. Sportul Câmpeni 7 (16-50). Viitorul Vama Seacă s-a retras.
Foto: Dan Comșa, Cristian Pop, CS Ocna Mureș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România trece la noapte la ora de vară 2026: Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00
România trece la noapte la ora de vară 2026: Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 3:00...
VIDEO | Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare
Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare Luna martie este una...
Știrea Zilei
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei
Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de...
FOTO | Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață, de curaj și de omenie”
Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață,...
Curier Județean
FOTO | „Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard
„Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard Cu prilejul...
FOTO | Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” 2026
Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate...
Politică Administrație
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale investiției de peste 1 milion de lei
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
Opinii Comentarii
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie Artiştii şi publicul din toată lumea celebrează la data de...
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti Basarabia a fost prima provincie...