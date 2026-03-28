SuperLiga Alba, etapa 15: Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat, CS Zlatna a ținut în șah Industria Galda de Jos!

Liderul Viitorul Sântimbru s-a distanțat în ierarhie după a zecea victorie consecutivă, asta după ce Industria Galda de Jos a remizat la Zlatna, gazdele furnizând surpriza startului de retur.

*Inter Unirea – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 3-1 (0-1). Formația din curbă se menține pe podium și a reușit primul succes din retur, după o „remontada” extraordinară în actul secund (ultima reușită, juniorul Csulok, din 2008). Vizitatorii au înregistrat al patrulea insucces consecutiv, iar Inter a câștigat al cincilea meci la rând în fața fanilor;

*Viitorul Sântimbru – Performanța Ighiu 2-0 (0-0). Formația diin Galtiu s-a impus în derby-ul rundei, al zecelea joc la rând adjudecat de elevii lui Adrian Bicheși;

*ACS Oiejdea – Fortuna Lunca Mureșului 1-5 (1-0). La reluare, „remontada” pentru vizitatori, cu triplă Oniga și dublă Gilyen. Gazdele, al treilea eșec sucecsiv;

*CS Zlatna – Industria Galda de Jos 0-0. Supriza primăverii pe Ampoi, aurarii s-au răzbunat după acel 0-8 din tur. Regrete pentru găldeni chiar dacă au 9 meciuri imbatabile (23 de puncte);

*Sportul Câmpeni – Spicul Daia Română 0-6 (0-1). Dăienii sunt la al treilea meci succesiv adjudecat, iar „lanterna roșie” a pierdut al șaptelea joc la rând;

*AFC Micești – CS Ocna Mureș 1-5 (0-4)„Soda dragă”, cadou pentru aniversarea antrenorului Romeo Arinar, cu duble Coltor și Cociș.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Sântimbru (în tur, 1-2), Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș (1-2), Fortuna Lunca Mureșului – CS Zlatna (0-2), Industria Galda de Jos – Inter Unirea (2-2), ACS Oiejdea – Sportul Câmpeni (2-4), Performanța Ighiu – AFC Micești (6-0).

Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 37 (60-14), 2. Industria Galda 33 (48-9), 3. Inter Unirea 31 (35-12), 4. CS Ocna Mureș 28 (41-21), 5. Performanța Ighiu 28 (32-14), 6. Spicul Daia Română 26 (39-18), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 17 (19-24), 8. Fortuna Lunca Mureșului 14 (29-40), 9. CS Zlatna 12 (17-42), 10. ACS Oiejdea 11 (19-47), 11. AFC Micești 9 (16-47). 12. Sportul Câmpeni 7 (16-50). Viitorul Vama Seacă s-a retras.

Foto: Dan Comșa, Cristian Pop, CS Ocna Mureș

