Sume URIAȘE cheltuite în România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor, contract de peste 70 milioane lei numai pentru alimentele de bază

Sistemul penitenciarelor din țara noastră implică cheltuieli consistente suportate integral din bugetul public, iar datele oficiale făcute publice de Administrația Națională a Penitenciarelor arată dimensiunea reală a costurilor generate de hrana, igiena, siguranța și transportul persoanelor private de libertate.

La finalul anului 2025, în cele 40 de penitenciare din țară se aflau aproximativ 25.000 de deținuți, majoritatea cu pedepse cuprinse între doi și cinci ani, toți beneficiind, conform legii, de hrană și bunuri de strictă necesitate asigurate gratuit de stat.

Hrana deținuților, contracte de peste 70 de milioane de lei

Pentru asigurarea alimentației în penitenciare, Administrația Națională a Penitenciarelor a încheiat, în august 2025, un contract de furnizare a produselor alimentare de bază, valabil pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală a acestui acord se ridică la 71.950.953 de lei. Conform desfășurătorului achiziției, sumele alocate sunt semnificative pentru produse considerate de bază în meniul zilnic.

Astfel, pentru marmeladă a fost alocată suma de 4.638.517 lei, în timp ce fasolea boabe a costat 7.761.587 lei. Pastele făinoase au însumat 2.980.000 de lei, biscuiții 5.835.397 lei, iar margarina 3.861.776 lei. Alte cheltuieli includ orezul, cu 3.812.838 lei, zahărul, cu 2.166.746 lei, ceaiul, cu 866.997 lei, oțetul, cu 162.076 lei, uleiul, cu 2.595.934 lei, precum și făina și mălaiul, în valoare totală de 2.279.700 lei.

Separat, pentru conserve de legume – precum roșii în bulion, mazăre, fasole păstăi, pastă de tomate, ghiveci de legume sau zarzavat pentru ciorbă – administrația penitenciarelor a alocat 6.877.867 lei, cantitatea fiind destinată consumului pe o perioadă de doi ani.

Igienă și confort: milioane de lei pentru produse de bază

Pe lângă hrană, statul român suportă integral și costurile pentru igiena personală a deținuților. În baza unor acorduri-cadru publicate pe platforma de achiziții publice SICAP, au fost cumpărate produse în valoare de milioane de lei. Doar pentru pasta de dinți a fost alocată suma de 2.452.030 lei, în timp ce hârtia igienică a costat 1.406.810 lei.

Periuțele de dinți au presupus o cheltuială de 316.391 lei, iar pieptenii au costat 106.405 lei. Aparatele de ras de unică folosință au fost achiziționate pentru 1.389.860 lei, crema de ras pentru 1.949.194 lei, șamponul pentru 1.926.595 lei, iar săpunul pentru 1.751.450 lei.

Pentru curățenia generală din penitenciare, pe o perioadă de 24 de luni, au fost alocați 1.626.657 lei pentru înălbitor, 46.805 lei pentru detergent manual, 3.046.463 lei pentru detergent automat, 149.428 lei pentru detergent automat lichid și 468.082 lei pentru săpun de rufe.

Cheltuieli neobișnuite și echipamente de securitate

Printre contractele de valori ridicate apare și unul modest, de doar 71,28 lei, pentru achiziția a 99 de prezervative cu aromă de banane, solicitate de Penitenciarul de Femei de la Târgșor, județul Prahova.

În paralel, administrația penitenciarelor a cumpărat pături în valoare de 743.164 lei, suma permițând achiziția a minimum 1.765 și maximum 3.589 de bucăți. Pentru echipamentele de imobilizare, au fost alocate aproape două milioane de lei: 693.970 lei pentru cătușe metalice, 42.581 lei pentru cătușe de unică folosință, 114.777 lei pentru curele din piele, 54.397 lei pentru centuri de imobilizare, 59.850 lei pentru scuturi și 944.474 lei pentru măști contra gazelor.

Transport, utilități și extinderea capacităților de detenție

Transportul deținuților reprezintă o altă categorie majoră de cheltuieli. Administrația Națională a Penitenciarelor a alocat 109.786.821 lei pentru achiziționarea de autospeciale cu capacități de 16 și 22 de locuri, acordul fiind valabil pe 36 de luni. Două loturi au fost deja cumpărate: unul de 39.386.925 lei și altul de 23.671.928 lei.

Pentru utilități, în august 2025 au fost semnate acorduri-cadru de 23.671.928 lei pentru energie electrică, pe 10 luni, și de 45.068.192 lei pentru gaze, pe 12 luni.

Numărul de deținuți a crescut constant din 2019, de la aproximativ 18.700, ajungând la peste 25.000 în 2025. La 8 ianuarie 2026, erau înregistrate 25.430 de persoane private de libertate. În acest context, în județul Prahova, în comuna Berceni, se construiește un penitenciar de maximă siguranță cu 1.000 de locuri, investiția totală fiind estimată la 850 de milioane de lei, cu termen de finalizare în 2028.

Secțiune Știri sub articolul principal

