SUA vor retrage soldați americani din România: Ce presupune reducerea prezenței americane în țara noastră

Publicația „Kyiv Post” relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage soldaţi americani din România, comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică a priorităţilor militare globale ale Washingtonului.

Potrivit a trei oficiali americani şi europeni care au fost informaţi în legătură cu această decizie, administraţia a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la intenţia de a retrage trupele, o declaraţie oficială fiind aşteptată în zilele următoare.

Oficialii — toţi solicitând anonimatul deoarece nu sunt autorizaţi să discute deliberările interne înaintea unui anunţ oficial — au declarat că reducerea trupelor nu este de aşteptat să depăşească „mai mult de un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că această mişcare nu va „afecta semnificativ operaţiunile americane din regiune.”

Această decizie vine într-un moment de tensiune crescută, în contextul intensificării incursiunilor ruse în spaţiul aerian al NATO, inclusiv în România, comentează „Kyiv Post”, potrivit News.ro.

Ea coincide, de asemenea, cu aparenta intenţie a preşedintelui SUA de a „dubla eforturile” de a-l convinge pe preşedintele rus Vladimir Putin să accepte un armistiţiu în Ucraina.

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării, după informațiile apărute privind reducerea forțelor SUA din regiune.

Potrivit Ministerului Apărării, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România. La acest moment, pe teritoriul țării sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.500 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu.

