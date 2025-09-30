Student Sport Alba Iulia, victorii la ambele categorii de vârstă | La senioare, maximum de puncte pentru gruparea albaiuliană
Student Sport Alba Iulia a repurtat victorii la ambele categorii de vârstă | La senioare, maximum de puncte pentru gruparea albaiuliană
Student Sport Alba Iulia a repurtat două victorii în meciurile disputate la Micești, la ambele categorii de vârstă.
Citește și: Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin
La senioare, Student Sport Alba Iulia a învins CSM Reșița, scor 4-1 (2-1). Golurile au fost înscrise de Alexia Ursu (al doilea hat-trick consecutive) și Giulia Di Pietro. Gruparea albaiuliană are maximum de puncte după 3 etape (golaveraj 11-4) și se clasează pe locul secund în Seria 1 din eșalonul terț. Runda viitoare, duminică, 5 octombrie, este deplasare la CFR Cluj.
Grupa Under 15 a întâlnit InterStar Sibiu, formație de care a trecut cu scorul de 6-2, golurile fiind marcate de Șuteu Lavinia 2 goluri și Csaszar Maya 4 goluri. „Ne dorim locul 1 atât la nivel de senioare cât și la junioare! Campionatul fiind unul lung și anevoios, ne bazăm pe experiența anilor trecuți în care au ratat mai mereu prima poziție dar ne-am clasat pe podium”, a punctat antrenorul Cătălin Costea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!!
Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă și rămâne imbatabilă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!! În etapa a șasea a Seriei 7 a competițiilor Under 19 și Under 17, organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o dublă victorie în disputele cu ACS Mediaș, iar CSM Unirea […]
VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”!
CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”, în surpriza rundei din SuperLiga feminină! Formația din Cetatea Marii Uniri a realizat surpriza rundei în SuperLiga feminină, impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, în compania echipei Gloria Bistrița Citește și: CSM Unirea […]
FOTO: LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza, 6 victorii din tot atâtea meciuri
LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza a realizat 6 victorii din tot atâtea meciuri LPS Sebeș are un parcurs de senzație la Under 15, echipa pregătită de Cosmin Groza având 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate în Seria 7 a Campionatelor Naționale organizate de Federația Română de Fotbal. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețul pentru sticla cu apă comercializată în aeroporturi, gări și metrou, plafonat la 3 lei. Costul trebuie afișat vizibil la raft
Prețul pentru sticla cu apă comercializată în aeroporturi, gări și metrou, plafonat la 3 lei. Costul trebuie afișat vizibil la raft...
Premierul Ilie Bolojan promite scăderi la facturile de energie, din a doua jumătate a anului 2026
Facturile la energie ar putea scădea din a doua jumătate a anului 2026, anunță premierul Ilie Bolojan Premierul Ilie Bolojan...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un...
Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan
ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan Un accident rutier a...
Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate tematic în comună, printre subiectele discutate
Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...