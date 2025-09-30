Student Sport Alba Iulia, victorii la ambele categorii de vârstă | La senioare, maximum de puncte pentru gruparea albaiuliană

Student Sport Alba Iulia a repurtat victorii la ambele categorii de vârstă | La senioare, maximum de puncte pentru gruparea albaiuliană

Student Sport Alba Iulia a repurtat două victorii în meciurile disputate la Micești, la ambele categorii de vârstă.

La senioare, Student Sport Alba Iulia a învins CSM Reșița, scor 4-1 (2-1). Golurile au fost înscrise de Alexia Ursu (al doilea hat-trick consecutive) și Giulia Di Pietro. Gruparea albaiuliană are maximum de puncte după 3 etape (golaveraj 11-4) și se clasează pe locul secund în Seria 1 din eșalonul terț. Runda viitoare, duminică, 5 octombrie, este deplasare la CFR Cluj.

Grupa Under 15 a întâlnit InterStar Sibiu, formație de care a trecut cu scorul de 6-2, golurile fiind marcate de Șuteu Lavinia 2 goluri și Csaszar Maya 4 goluri. „Ne dorim locul 1 atât la nivel de senioare cât și la junioare! Campionatul fiind unul lung și anevoios, ne bazăm pe experiența anilor trecuți în care au ratat mai mereu prima poziție dar ne-am clasat pe podium”, a punctat antrenorul Cătălin Costea.

