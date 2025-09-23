Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, start lansat în Liga 3 de fotbal feminin. Echipa din Cetatea Marii Uniri, două victorii
Student Sport Alba Iulia are un start lansat în Liga 3 de fotbal feminin, echipa din Cetatea Marii Uniri având maximum de puncte după primele două etape.
Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: întâlnire cu „Regele” Hagi, două trofee și distincții individuale
În ultima confruntare, Student Sport Alba Iulia a învins, în deplasare, pe KSE Târgu Secuiesc, scor 4-2 (1-0), goluri marcate de Alexia Ursu (triplă) și Sonia Damian, asta după ce în runda inaugurală a învins, la Micești, pe Interstar Sibiu, scor 4-1. În acest moment, în Seria 1 din eșalonul terț sunt 3 echipe care au strâns 6 puncte, Universitatea Cluj, CS Vâlcea și Student Sport Alba Iulia. Duminică, 28 septembrie, la Micești, este confruntarea cu CSM Reșița (locul 4, cu 3 puncte). Cu 4 jucătoare aduse de la prim-divizionara CSM Unirea Alba Iulia, Student Sport Alba Iulia devine implicit o pretendentă la promovarea în eșalonul superior.
„Echipa s-a întărit foarte mult, am reușit să efectuăm câteva transferuri foarte bune, printre ele se numără și Giulia Di Pietro, jucătoare din Italia care a jucat la mai multe echipe importante din țara natală. Colaborarea dintre Student Sport Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia începe să dea roade. Sezonul trecut mai multe jucătoare s-au alăturat echipei de prima ligă, anul acesta reușind să mai promoveze Sonia Toma, de la ACS Student Sport Alba Iulia spre CSM Unirea Alba Iulia, aceasta fiind integralistă în ultimele două partide jucate în SuperLiga Feminină. Sunt semne că proiectul Student Sport Alba Iulia este viabil, mai ales că junioarele s-au clasat în trecut pe podiumul Seriei 4 din Campionatul Național Under 15. Nu în ultimul rând, în acest context salutăm convocarea la loturile naționale a României pentru portarul Daria Sibișan, atacantul Lavinia Șuteu și mijlocașul Oana Cosma”, a transmis antrenorul Cătălin Costea.
Lotul Student Sport este format din Molnar Delenke, Di Pietro Giulia, Grecu Delia, Tîrsîna Marinela, Scrob Anamaria, Neghiu Georgiana, Gherman Mădălina, Cărmăzan Andreea, Damian Sonia, Ursu Alexia, Creț Alexandra, Botescu Antonia, Deac Ioana, Oargă Maria, Cosma Oana, Șimandi Daria, Moldovan Adelina, Cioară Georgiana, Gheorghiu Mădălina, Muntean Andrada, Cosma Ionela, Brândușe Bianca și Zan Andreea
