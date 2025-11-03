Student Sport Alba Iulia, victorie importantă în derby-ul de la Under 15 la fotbal feminin și maximum de puncte
Student Sport Alba Iulia, victorie importantă în derby-ul de la Under 15 la fotbal feminin, 4-1, în deplasare, și are maximum de puncte după 6 etape
Student Sport Alba Iulia a obținut o victorie importantă la Under 15, fotbal feminin, în derby-ul extern din Seria 4, în deplasare cu Interstar Sibiu (ocupanta locului secund), scor 4-1 (1-1), goluri înscrise de Antonia Pol și Lavinia Șuteu (duble).
Citește și: Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă
Student Sport Alba Iulia are maximum de puncte după 6 jocuri, golaveraj 65-4, iar etapa viitoare va juca acasă cu Alma Sibiu (sâmbătă, 15 noiembrie). Pe treapta a treia a podiumului este CSM Unirea Alba Iulia (10 puncte)
În schimb, la senioare, în Seria 1, Student Sport Alba Iulia a pierdut acasă, scor 0-3 (0-1) cu Colțea Brașov (primul eșec la Micești). Gruparea albaiuliană este pe locul secund, cu 12 puncte, golaveraj 21-18, după 7 etape (4 victorii și 3 insuccese). Etapa a 8-a (16 noiembrie) este deplasare la CS Vâlcea (locul 3, 9 puncte).
„Mă bucură faptul că viitorul sună bine. Cele 6 victorii consecutive ale junioarelor ne arată că suntem pe drumul bun și că vin jucatoare cu potențial pentru echipa de senioare sau, de ce nu, pentru echipa de Liga1 a CSM Unirea Alba Iulia. Îmi doresc ca la Student Sport Alba Iulia să rămână fetele care își doresc să practice acest sport cu pasiune, iar cele mai bune, cele mai talentate, să facă pasul spre performanță, spre Naționala României. În acest moment Alba Iulia oferă acest vis fetelor. Realizăm rezultatele notabile și la grupele la mici, Under 11 și Under 13, dar acolo nu punem accent pe rezultate. În final mulțumim asa cum o facem de fiecare dată conducerii CSM Unirea Alba Iulia, reprezentată de domnul director Radu Urcan, care este alături de noi. Avem nevoie de oameni ca dânsul pentru a progresa, pentru a crește”, a punctat antrenorul Cătălin Costea (Student Sport Alba Iulia).
